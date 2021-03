Inter-Atalanta è sul 12-6... per colpi di testa vincenti

Quante volte l’abbiamo sentito ripetere nelle interviste a fine partita: per vincere ci vuole soprattutto testa.

Da 2 stagioni Inter-Atalanta finisce in pareggio: 0-0 nel 2018-2019, 1-1 la stagione passata (Martinez di destro, Gosens di sinistro).

L’ultimo successo dei nerazzurri di casa? Per 2-0 nel 2017-2018, quando Icardi mise a segno una doppietta fra il 51’ e 60’ grazie a dei colpi di testa. E la più recente vittoria dei nerazzurri ospiti? Col punteggio di 2-1 nel 2013-2014, Bonaventura a rete di piede al 35’, pareggio di Icardi ancora di piede al 36’, colpo di testa e da tre punti di Bonaventura al 90’.

La buona notizia per mister Conte è che la sua squadra in questo campionato ha già segnato per 12 volte con questa specialità, nessun altro club è riuscito a fare meglio. Gasperini può comunque consolarsi con 6 centri sempre tramite inzuccata.

Il bilancio dei precedenti totali sorride ai padroni di casa, in vantaggio per numero di affermazioni, 40-9, e marcature, 115-46. Mentre i pareggi ammontano a 10.

Il punteggio più ricorrente? L’1-0 comparso in 13 occasioni, l’ultima nel 2015-2016, quando Jovetic al 93’ si rivelo man of the match.

Sul prato del Meazza saranno faccia a faccia i due migliori attacchi della Serie A. I padroni di casa con 62 gol, gli ospiti con 60. Curiosamente, guardando quando hanno segnato le due compagini, scopriamo che hanno lo stesso dato nel primo quarto d’ora dei match, 7, e della ripresa, 12, mentre l’Atalanta ha la meglio sull’Inter fra il 16’ e il fischio di fine primo tempo, 19-13, al contrario l’Inter prende il sopravvento sull’Atalanta fra il 61’ e la conclusione dei match, 30-22.

Adesso non resta che metterci comodi e sperare che lunedì sera non esca per la sesta volta il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

59 incontri disputati

40 vittorie Inter

10 pareggi

9 vittorie Atalanta

115 gol fatti Inter

46 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Atalanta 1-0, 27° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Atalanta 1-1, 19° giornata 2019/2020