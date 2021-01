L'en plein casalingo di Di Francesco. De Zerbi in difficoltà contro il Cagliari

En plein casalingo per Di Francesco contro De Zerbi. Il tecnico abruzzese ha battuto il suo collega sempre nelle due volte in cui lo ha ospitato e lo ha fatto anche a suon di gol perché sono otto (Roma-Benevento 5-2 e Roma-Sassuolo 3-1). L'allenatore bresciano si è rifatto parzialmente in casa propria (una vittoria e un pareggio).

Nella sua carriera di allenatore, Di Francesco ha sicuramente contribuito a portare in alto il Sassuolo. Intanto con la promozione in A ottenuta al termine della stagione 2012/13. Poi con ottimi risultati anche nella massima categoria, compresa una qualificazione all'Europa League dopo il sesto posto ottenuto nel 2015/16. Cinque stagioni per lui in Emilia con uno score di 75 vittorie, 50 pareggi e 64 sconfitte in 189 gare di campionato.

Contro il Sassuolo invece, Difra vanta una tradizione leggermente favorevole, con tre vittorie contro le due dei neroverdi.

Contro il Cagliari, De Zerbi ha qualche difficoltà; l'attuale allenatore del Sassuolo ha ottenuto una sola vittoria contro i sardi in otto partite giocate. E' il 3-0 in Sassuolo-Cagliari giocata il 26 gennaio 2019 con gol di Locatelli, Babacar e Matri. Le ultime tre sue sfide contro i rossoblu sono finite tutte in parità.

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS DE ZERBI (CASA E FUORI)

2 vittorie Di Francesco

1 pareggio

1 vittoria De Zerbi

10 gol fatti squadre Di Francesco

8 gol fatti squadre De Zerbi

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS SASSUOLO

3 vittorie Di Francesco

2 pareggi

2 vittorie Sassuolo

8 gol fatti squadre Di Francesco

9 gol fatti Sassuolo

TUTTI I PRECEDENTI DE ZERBI VS CAGLIARI

1 vittoria De Zerbi

4 pareggi

3 vittorie Cagliari

12 gol fatti squadre De Zerbi

12 gol fatti Cagliari