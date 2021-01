L’Inter e quei 5 punti persi sulla Juventus

vedi letture

Anno nuovo cominciato in maniera opposta per le protagoniste del prossimo derby d’Italia.

L’Inter è reduce dal 2-2 in casa della Roma e prima era andata KO con la Sampdoria. Così il più recente successo è quello dal sapore tennistico sul Crotone. La Juventus, dopo lo scivolone interno con la Fiorentina all’ultima del 2020, ha inanellato solo successi affrontando Udinese, Milan e Sassuolo.

Tre giornate in cui i bianconeri hanno recuperato ai nerazzurri ben 5 punti. La classifica della Serie A nel 2021 recita, infatti, Vecchia Signora a 9 con 10 gol fatti e 3 incassati. Mentre il Biscione si ritrova a 4 con 9 reti a favore e 6 subite.

Sono queste le premesse di un match che avrà per spettatore interessato proprio quel Milan capolista in campo a Cagliari ventiquattro ore più tardi.

Da 3 stagioni la Juventus fa punti al Meazza.

Nel 2017-2018 fu 2-3: Douglas Costa, Icardi, Barzagli autogol, Skriniar autogol, Higuain.

Nel 2018-2019 ecco un 1-1: Nainggolan e Cristiano Ronaldo.

Nel 2019-2020: Dybala, Lautaro Martinez rigore, Higuain.

Il più recente segno 1 in schedina risale pertanto al 2016-2017, 2-1: Lichtsteiner, Icardi e Perisic.

A proposito di tiri dal dischetto degli undici metri. Se i nerazzurri ne hanno calciati uno la scorsa stagione. I bianconeri sono a secco da un bel po’, il più recente risale a 6 campionati fa, nel 2014-2015.

Attenzione a quanto accadrà dopo l’intervallo per il thè.

L’Inter è il club che al novantesimo presenta la miglior classifica per punti guadagnati rispetto ai primi tempi, +17, da 20 a 37. Non è da meno la Juventus che occupa il più basso gradino del podio con un +8, da 25 a 33.

E poi… sarà interessante scoprire quanto avranno pesato i centoventi minuti del turno di Coppa Italia sulle gambe di nerazzurri e bianconeri.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

87 incontri disputati

35 vittorie Inter

28 pareggi

24 vittorie Juventus

135 gol fatti Inter

98 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Juventus 2-0, 33° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Juventus 1-2, 7° giornata 2019/2020