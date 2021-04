Lazio e le tre vittorie di fila a Verona. Un 2021 ottimo e se non ci fosse l'Inter...

vedi letture

Il Verona è in una zona di classifica tale per la quale non ci sono preoccupazioni né possibilità di ambire ad un piazzamento europeo. La Lazio invece è in piena corsa per partecipare alla prossima Europa League e ha vinto le ultime tre partite giocate in campionato consecutivamente.

Ma sono anche tre le vittorie consecutive della Lazio sul terreno del Verona: da qui si riparte. Tra l'altro alla 36esima giornata dello scorso campionato è anche venuto fuori il risultato più rotondo mai registrato nelle partite tra Verona e Lazio (1-5 con tripletta di Immobile). Nonostante queste tre affermazioni di fila, sono solo 5 i successi dei capitolini in casa scaligera a fronte di 13 dei gialloblu.

La Lazio è la squadra di A ad aver mandato a segno il minor numero di marcatori diversi: solo 9. 12 punti guadagnati nei secondi tempi dalla squadra di Inzaghi, sarebbero un bel bottino...se non vi fosse l'Inter schiacciasassi ad aver raggiunto i 23 punti più. Ottimo il passo tenuto dai biancocelesti in questo 2021 visto che viaggiano ad una media di 2,21 punti a partita, terzi solo dopo l'Atalanta (2,25) e ancora una volta l'Inter che è addirittura a 2,53.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

13 vittorie Verona

10 pareggi

5 vittorie Lazio

37 gol fatti Verona

29 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1957/1958 Serie A Verona vs Lazio 1-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2019/2020 Serie A Verona vs Lazio 1-5