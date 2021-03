Lo Spezia accelera, il Benevento rallenta ma a entrambi non piace l’X

Prima, storica sfida in Serie A e al Picco.

In questo campionato, nel passaggio dal 2020 al 2021, le due formazioni hanno tenuto un passo diametralmente opposto.

Fino al termine di dicembre lo Spezia viaggiava a un ritmo di 0,79 punti/match (2V – 5X – 7P), mentre il Benevento correva a 1,29 punti/match (5V – 3X – 6P). Con l’avvento del nuovo anno ecco che i liguri hanno accelerato fino a 1,27 punti/match (4V – 2X – 5P), mentre i campani hanno subito una frenata fino a 0,64 punti/match (1V – 4X – 6P).

Eppure a questo scontro diretto le due compagini ci arrivano appaiate in classifica, entrambe con 25 punti in piena lotta per un altro anno ‘al sole’.

Di precedenti ne rintracciamo 3 a La Spezia e tutti in cadetteria. Il bilancio vede in vantaggio gli ospiti, capaci di affermarsi per ben 2 volte (1-3 nel 2016-2017 e 0-1 nel 2019-2020). I padroni di casa hanno conquistato l’intera posta in palio nel 2018-2019, quando si imposero per 3-1.

All’andata fu 3-0 per i liguri: Pobega al 29’ di destro da dentro l’area, doppietta di Nzola con centri di destro e di testa fra il 65’ e il 70’.

Curiosità, in 8 scontri diretti in totale, senza distinzione di campo da gioco, fra Serie A e cadetteria, non c’è traccia di un segno X.

CONFRONTI DIRETTI A LA SPEZIA (SERIE B)

3 incontri disputati

1 vittoria Spezia

0 pareggi

2 vittorie Benevento

4 gol fatti Spezia

5 gol fatti Benevento