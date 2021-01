Lo zampino di Icardi nell'ultima vittoria dell'Inter...e anche della Roma all'Olimpico

vedi letture

Tre vittorie consecutive e anche cinque successi (più una sconfitta) nelle ultime sei gare. La Roma con questi risultati si è riportata addirittura in corsa per la prima posizione in classifica che dista solamente quattro punti. I giallorossi in casa sono una vera macchina da guerra fino a questo momento: otto partite giocate, sei vittorie, due pareggi e zero sconfitte. I 20 punti messi in saccoccia all'Olimpico rappresentano un record tra le squadre di A in questa stagione. Contro la Sampdoria l'Inter ha rimediato la seconda sconfitta stagionale. Una battuta d'arresto che ha posto fine ad una serie di risultati positivi che erano arrivati ad essere undici (con otto vittorie consecutive all'attivo).

Roma-Inter è la storia di grandi partite e tante reti realizzate. Sono complessivamente 256 in 87 partite giocate nella Capitale nei campionati di Serie A a girone unico. Praticamente la media è di tre gol a match che non è affatto male. Nelle ultime due circostanze il risultato è stato sempre lo stesso: 2-2. I giallorossi sono in vantaggio in fatto di vittorie, ma è un vantaggio lieve (perché siamo 34 a 28). Ultima vittoria Inter: 26 agosto 2017 3-1 per i nerazzurri con doppietta di Icardi e gol di Vecino. Ultima vittoria Roma: 2 ottobre 2016 2-1 e c'è ancora lo zampino decisivo di Icardi perché ha realizzato...l'autorete che ha permesso ai capitolini di imporsi.

Se le partite fossero finite al 45' la Roma sarebbe prima in classifica (assieme al Milan) con 34 punti. L'Inter invece sarebbe staccatissima a quota 20. Questo per dire che nei secondi 45 minuti la squadra di Conte ha saputo costruire la propria graduatoria attuale facendo registrare un più 16 che non ha eguali in A. 22 le reti realizzate dalla squadra di Fonseca nei primi tempi, anche questo è un dato che nessuno ha saputo eguagliare. In particolare, da segnalare, le 11 reti realizzate nel segmento che va dal 30' all'intervallo.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

34 vittorie Roma

25 pareggi

28 vittorie Inter

134 gol fatti Roma

122 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1929/1930 Serie A Roma vs Inter 2-0

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Roma vs Inter 2-2