Per l'ex Pioli bilancio OK con De Zerbi e il Sassuolo

Stefano Pioli, Milan, ha sempre raccolto punti quando ha sfidato il collega Roberto De Zerbi, Sassuolo, in campionato.

Cinque faccia a faccia con un bilancio di 3 successi (Fiorentina-Benevento 1-0; doppio Sassuolo-Milan 1-2) per il rossonero e 2 match chiusi in pareggio.

Il tecnico originario di Parma è, fra l’altro, un ex. Ha guidato gli emiliani nella stagione di cadetteria 2009-2010, quando nelle 42 giornate di regular season raccolse 18 vittorie, 15 pareggi, 9 sconfitte, approdando così ai play-off promozione (pareggio a Torino e sconfitta in casa contro i granata).

Da avversario, invece, conta 14 incroci: 6 affermazioni, 3 pari, 5 battute d’arresto.

Molti di meno i precedenti fra De Zerbi e il Milan, 8. Un unico successo, col Palermo, poi ecco 2 segni X e 5 stop. Fra l’altro da quando allena gli emiliani ha centrato un solo risultato utile, il pareggio per 0-0 della passata stagione proprio al Meazza.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E DE ZERBI IN CAMPIONATO

3 vittorie Pioli

2 pareggi

0 vittorie De Zerbi

8 gol fatti squadre di Pioli

5 gol fatti squadre di De Zerbi

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E IL SASSUOLO IN CAMPIONATO

6 vittorie Pioli

3 pareggi

5 vittorie Sassuolo

22 gol fatti squadre di Pioli

18 gol fatti Sassuolo

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E IL MILAN IN CAMPIONATO

1 vittoria De Zerbi

2 pareggi

5 vittorie Milan

7 gol fatti squadre di De Zerbi

13 gol fatti Milan