Perdere due scudetti nello stesso campo? Al Milan è riuscita questa 'impresa'

vedi letture

Il Verona si presenta all'appuntamento con il Milan con una serie aperta di quattro risultati consecutivi (due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro giornate). Il Milan è fino a questo momento la migliore squadra in trasferta del campionato, con 31 punti ottenuti in 12 partite (10 vittorie, un pari e una sconfitta con lo Spezia).

Tante volte avete sentito parlare di "fatal Verona" per il Milan. Tutti fanno riferimento a quello che è successo all'ultima giornata del campionato 1972/73. A quell'appuntamento i rossoneri si presentarono in testa alla classifica con un punto di vantaggio su Lazio e Juventus, ma persero inopinatamente la partita coi gialloblu per 5-3. Anche la Lazio fu battuta dal Napoli, mentre la Juve si impose sulla Roma e vinse lo scudetto.

Ma Verona è stata fatale due volte ai rossoneri. Nella stagione 1989/90, penultima giornata, ecco che la scenetta tragica (in senso sportivo s'intende) si è ripetuta per il Milan. La squadra allora allenata da Sacchi era a pari punti con il Napoli, ma perse ancora al Bentegodi per 2-1 (clamorose polemiche vi furono per l'arbitraggio di quel match). Contemporaneamente i partenopei vinsero a Bologna e riuscirono a conquistare così il loro secondo ed ultimo scudetto.

Un rigore, netto per altro, ha consentito al Milan di evitare la sconfitta nel corso dell'ultima giornata di campionato contro l'Udinese. Sono già 16 i tiri dal dischetto fischiati ai rossoneri in questo campionato: una leadership incontrastata per la squadra di Pioli che qualcuno difficilmente potrà strappare, visto che il Sassuolo, che è secondo, è a quota otto.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

10 vittorie Verona

9 pareggi

10 vittorie Milan

40 gol fatti Verona

40 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1957/1958 Serie A Verona vs Milan 4-3

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2019/2020 Serie A Verona vs Milan 0-1