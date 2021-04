Ranieri a digiuno col Napoli dal 2009. Gattuso e il cammino felice con la Samp

Due su due: Gattuso per il momento si è sempre imposto su Ranieri. Ha ottenuto una vittoria in casa ed una in trasferta e viaggia ad una media di tre gol realizzati a gara. Da qui si riparte nella sfida tra questi due allenatori che oggi pomeriggio vedrà andare in scena il suo atto terzo.

Bilancio in perfetto equilibrio tra Ranieri e il Napoli, con nove vittorie a testa. Però l'allenatore romano ha perso le ultime sette partite consecutive giocate contro gli azzurri e questo alla guida di Roma, Inter e Sampdoria (non propriamente squadrette). Non riesce a fare bottino pieno contro i partenopei dal 4 ottobre 2009 quando la sua Roma si impose per 2-1. Si parla quindi di undici anni e mezzo fa.

Cinque partite, quattro vittorie e una sola battuta d'arresto. Questo il cammino, felice, di Gattuso contro la Sampdoria. L'unica sconfitta è quella del 30 marzo 2019: Sampdoria-Milan 1-o gol di Defrel. Ancora non c'è traccia di pareggi.

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS GATTUSO

0 vittorie Ranieri

0 pareggi

2 vittorie Gattuso

3 gol fatti squadre Ranieri

6 gol fatti squadre Gattuso

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS NAPOLI

9 vittorie Ranieri

3 pareggi

9 vittorie Napoli

34 gol fatti squadre Ranieri

32 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS SAMPDORIA

4 vittorie Gattuso

0 pareggi

1 vittoria Sampdoria

10 gol fatti squadre Gattuso

6 gol fatti Sampdoria