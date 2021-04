Reggio Emilia porta bene alla Fiorentina. Troppi rigori contro per i viola

Tra sali e scendi, alti e bassi. La stagione del Sassuolo prosegue in una tranquilla terra di mezzo. La salvezza è già in saccoccia da tempo, la zona europea invece è troppo lontana per essere raggiunta. La Fiorentina invece ha otto punti di vantaggio sulla terzultima ma non può sentirsi tranquilla ed ha bisogno ancora di punti. Da quando Iachini ha ripreso il posto di Prandelli ha ottenuto un pari a Genova e perso in casa contro l'Atalanta.

Quello del Sassuolo è un campo che porta bene ai viola. In otto partite giocate tra Serie A e Serie C2, i gigliati si sono imposti quattro volte, compreso la scorsa stagione (vittoria per 2-1 con i gol di Castrovilli e Milenkovic che hanno rimontato il vantaggio momentaneo dei padroni di casa siglato da Boga). Una sola affermazione per i neroverdi ed è l'1-0 alla 34esima giornata nella stagione 2017/18. C'è anche da dire però che il rendimento in trasferta della Fiorentina quest'anno è assolutamente deficitario con soli 10 punti portati a casa. Peggio hanno fatto solo il Parma con 9 e il Crotone con 2.

Sempre per quanto riguarda la Fiorentina, è la squadra di A che ha avuto il maggior numero di rigori contro in questa stagione: otto (così come lo Spezia). Di questi otto, sei sono stati trasformati, compreso quello di Ilicic nell'ultima giornata che ha determinato la sconfitta interna contro l'Atalanta. Il Sassuolo invece viene fuori nei secondi tempi. Sono 9 i punti guadagnati dai neroverdi nella seconda frazione rispetto ai risultati conseguiti all'intervallo. In questa graduatoria la squadra di De Zerbi è quarta dietro a Juventus (+11), Lazio (+14) e soprattutto Inter (+25).

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA (SERIE A E C2)

1 vittoria Sassuolo

3 pareggi

4 vittorie Fiorentina

9 gol fatti Sassuolo

13 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2002/2003 Serie C2 Sassuolo vs Fiorentina 0-1

L'ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2019/2020 Serie A Sassuolo vs Fiorentina 1-2