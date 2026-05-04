Roma +4, Fiorentina sei su sei, quando i rigori diventano un fattore

Il rendimento in trasferta è stato il vero tallone d’Achille della Roma targata Gasperini. All’Olimpico la squadra giallorossa è riuscita a fare 36 punti su 51 disponibili, con solo tre sconfitte. Non male come rendimento. La Fiorentina sta portando avanti la sua politica di piccoli passi verso la salvezza. E zitta, zitta ha messo assieme sette risultati utili di fila (tre vittorie e quattro pareggi) funzionali alla causa. Oggi potrebbe festeggiare la permanenza matematica in A, a patto che si verifichino alcune combinazioni tra la gara dell’Olimpico e quella di Cremona (Cremonese-Lazio).

E’ difficile che i viola possano uscire con un successo da questa gara con la Roma. Lo dicono i dati storici, anche perché ci sono solo 15 vittorie dei toscani negli 86 incontri di campionato giocati nella Capitale. Roma in serie positiva da sette incontri interni (5 vittorie e 2 pareggi), mentre l’ultimo successo dei gigliati è quello del 7 aprile 2018. Era quella la sesta vittoria di fila, ottenuta dalla Fiorentina dopo la morte del povero Astori.

La Roma è la squadra che ha avuto il minor numero di rigori contro, solo uno e ha anche il miglior bilancio tra penalty a favore e quelli a sfavore (+4). La Fiorentina dal canto suo ha un sei su sei invidiabile dagli undici metri, che diventa nove su nove stagionale se si tiene di conto anche della Conference.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A)

86 incontri disputati

42 vittorie Roma

29 pareggi

15 vittorie Fiorentina

136 gol fatti Roma

84 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1931/1932 Serie A Roma vs Fiorentina 1-1, 26° giornata

L’ULTIMA SFIDA A ROMA

2024/2025 Serie A Roma vs Fiorentina 1-0, 35° giornata