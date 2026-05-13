Ufficiale Il Guidonia Montecelio annuncia l’interruzione del rapporto di lavoro con il tecnico Ginestra

La promozione in Serie C, poi la salvezza centrata nel Girone B della categoria, ma adesso tra Ciro Ginestra e il Guidonia Montecelio arriva l'addio: la società laziale ha infatti reso nota l’interruzione del rapporto di lavoro con il tecnico e il suo staff.

Di seguito, la nota ufficiale:

"La società Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica l’interruzione del rapporto di lavoro con l’allenatore Ciro Ginestra.

Al tecnico vanno i ringraziamenti del Presidente e della Società per il proficuo lavoro svolto con professionalità e passione.

Un anno e mezzo di numerosi traguardi raggiunti: la finale della Coppa Italia di Serie D, la vittoria del campionato di Serie D e la salvezza con tre giornate di anticipo nella Serie C Sky WiFi.

Auguriamo un rinnovato futuro da protagonista al mister Ginestra ed il suo staff".