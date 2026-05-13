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Ufficiale

Il Guidonia Montecelio annuncia l’interruzione del rapporto di lavoro con il tecnico Ginestra

Il Guidonia Montecelio annuncia l’interruzione del rapporto di lavoro con il tecnico GinestraTUTTO mercato WEB
© foto di Giuseppe Scialla
Claudia Marrone
ieri alle 20:36Serie C
Claudia Marrone

La promozione in Serie C, poi la salvezza centrata nel Girone B della categoria, ma adesso tra Ciro Ginestra e il Guidonia Montecelio arriva l'addio: la società laziale ha infatti reso nota l’interruzione del rapporto di lavoro con il tecnico e il suo staff.
Di seguito, la nota ufficiale:

"La società Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica l’interruzione del rapporto di lavoro con l’allenatore Ciro Ginestra.
Al tecnico vanno i ringraziamenti del Presidente e della Società per il proficuo lavoro svolto con professionalità e passione.
Un anno e mezzo di numerosi traguardi raggiunti: la finale della Coppa Italia di Serie D, la vittoria del campionato di Serie D e la salvezza con tre giornate di anticipo nella Serie C Sky WiFi.
Auguriamo un rinnovato futuro da protagonista al mister Ginestra ed il suo staff".

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