Sassuolo sorta di bestia nera a San Siro per l'Inter. Dopo il 7-0 nulla

Nove vittorie consecutive in campionato, l'Inter è davvero lanciatissima in Serie A. Sassuolo invece avanti a corrente alternata in questa fase della stagione.

Però gli emiliani stanno diventando una sorta di bestia nera, una squadra difficile da superare, almeno nei match giocati a San Siro. Incredibilmente è il Sassuolo in vantaggio in fatto di vittorie in casa dell'Inter (3 contro 2). I nerazzurri si sono aggiudicati le prime due sfide interne, ma dopo il rotondissimo 7-0 del 14 settembre 2014, non sono più arrivate affermazioni per i padroni di casa.

Impressionante davvero il rendimento dell'Inter nel corso dei secondi tempi. Intanto c'è da dire che sono 23 i punti guadagnati dalla squadra di Conte nella ripresa (il confronto è coi risultati all'intervallo). E poi anche le reti: 45 le segnature, nessuno riesce a tenere il passo dei nerazzurri. Non solo l'Inter è anche in vetta nella classifica dei clean sheet (assieme al Napoli) avendo chiuso 11 partite senza prendere gol.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

2 vittorie Inter

2 pareggi

3 vittorie Sassuolo

13 gol fatti Inter

8 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A MILANO

2013/2014 Serie A Inter vs Sassuolo 1-0

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2019/2020 Serie A Inter vs Sassuolo 3-3