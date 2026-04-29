Se il Napoli marcherà a Como… a sorridere sarà proprio l’Inter

Como vittorioso nelle ultime 2 volte che ha ospitato i partenopei in campionato: 2-1 la stagione scorsa (autorete di Rrahmani al 7’, Raspadori al 17’, Diao al 77’); 2-0 nella cadetteria 2003-2004 (Carparelli al 61’ e all’80’).

Prim’ancora c’erano stati 2 successi del Napoli sui lombardi: 2-0 nel 2001-2002 (Magoni al 7’ e Stellone al 53’); 1-0 nel 1988-1989 (Renica sul calcio di rigore al 36’).

A precedere questo poker di successi equamente ripartiti fra biancoblù ed azzurri c’erano stati altrettanti segni X.

E così, dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, il bilancio dei Como-Napoli è in perfetto equilibrio: 2 vittorie per parte e 4 pareggi con 7 gol fatti e subiti da ciascuna squadra.

Complessivamente ammontano a 16 i Como-Napoli fra Serie A e cadetteria. La contabilità di questi scontri diretti racconta di 4 vittorie dei locali, 5 pari, 7 successi degli ospiti, 21-14 per i campani in fatto di marcature.

All’andata, al Maradona – San Paolo, fu pareggio ad occhiali, vale a scrivere 0-0. In riva al lago c’è scappato soltanto uno 0-0 in 16 precedenti fra A e B.

Situazione in classifica.

Como con 61 punti (17V – 10X – 7P con 59GF e 28GS), di cui 32 sul proprio campo (9V – 5X – 3P con 34GF e 15GS). Dopo 2 sconfitte in fila è uscito vittorioso dal Marassi rossoblù. Napoli a quota 69 (21V – 6X – 7P con 52Gf e 33GS), 29 dei quali in trasferta (9V – 2X – 6P con 22GF e 18GS). Dopo lo stop con la Lazio ha ripreso a correre battendo la Cremonese.

Attenzione: se gli azzurri di mister Conte dovessero marcare potrebbero aiutare l’Inter a primeggiare in una classifica. Quella relativa ai clean sheet, vale a scrivere le partite chiuse a porta inviolata. Perché biancoblù di Fabregas e nerazzurri di Conte sono primi alla pari con 16 match terminati senza incassare reti dagli avversari.

TUTTI I PRECEDENTI A COMO (SERIE A E SERIE B)

16 incontri disputati

4 vittorie Como

5 pareggi

7 vittorie Napoli

14 gol fatti Como

21 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A COMO IN CAMPIONATO

Como-Napoli 1-0, 39° giornata 1948/1949

L’ULTIMA SFIDA A COMO IN CAMPIONATO

Como-Napoli 2-1, 26° giornata 2024/2025