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Un clamoroso a Torino significherebbe: KO numero 150 e prima dell’Hellas

Un clamoroso a Torino significherebbe: KO numero 150 e prima dell’HellasTUTTO mercato WEB
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Oggi alle 11:06Le Statistiche
Redazione Footstats

Juventus che nelle ultime 4 gare interne contro il Verona non solo ha ottenuto altrettante vittorie, ma è riuscita a mantenere la propria porta sempre inviolata. L’ultimo centro gialloblù risale, infatti, al torneo 2020-2021, quando l’ex Favilli, oggi all’Avellino in cadetteria, portò gli ospiti sull’1-0 al minuto 60. Da allora è scattato un digiuno di reti che, recuperi esclusi, ha toccato quota 390 minuti.
A proposito al 78’ del match ricordato Kulusevski mise a segno l’1-1 mantenendo così l’imbattibilità della Vecchia Signora negli scontri diretti a Torino contro l’Hellas. Già, perché su 35 faccia a faccia, fra A e B, contiamo 30 vittorie bianconere e 5 segni X, 74 gol marcati dai padroni di casa a fronte delle 20 reti fatte dai calciatori ospiti.
L’anno scorso fu 2-0.
Sicuramente nel tabellino di marcia della Vecchia Signora verso la Champions il match di domenica pomeriggio è accompagnato dalla scritta “tre punti”. Attenzione però, all’andata, al Bentegodi, fu pareggio per 1-1 (Conceiçao al 19’ e Orban al 44’ su rigore).
Situazione in classifica dopo 34 giornate 2025-2026.
Juventus con 64 punti (18V – 10X – 6P con 57GF e 29GS), 36 dei quali raccolti allo Stadium (10V – 6X – 1P con 34GF e 13GS). Ha aperta una striscia OK lunga 8 turni (5V – 3X). Hellas che si trova a quota 19 (3V – 10X – 21P con 23GF e 56GS), di cui 11 fatti in trasferta (2V – 5X – 10P con 11GF e 31GS). Dopo 5 sconfitte di fila ha pareggiato col Lecce.
Ricordiamo, come fatto la scorsa settimana, che la Vecchia Signora avrà la possibilità di scavallare il muro dei 5.000 punti nella Serie A con la formula del girone unico. Adesso, infatti, si trova a 4.999 dopo il pari del Meazza rossonero.

PS: la compagine di coach Spalletti rischia però anche un primato negativo. Sono 149 gli stop interni dal 1929 nel massimo torneo. Ci scappasse il segno 2 avrebbe del clamoroso e significherebbe anche prima vittoria del Verona nella Torino bianconera.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)
35 incontri disputati
30 vittorie Juventus
5 pareggi
0 vittorie Hellas Verona
74 gol fatti Juventus
20 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Juventus-Hellas Verona 3-2, 1° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Juventus-Hellas Verona 2-0, 27° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
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