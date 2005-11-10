Ufficiale Altro rinnovo in casa Ospitaletto: il centrocampista Guarneri firma fino al 2028

"La società Ospitaletto Franciacorta è lieta di annunciare il rinnovo del centrocampista Mattia Guarneri fino al 30 giugno 2028. Il classe 2004 ha disputato 35 incontri nell'ultima stagione in Serie C (34 in campionato e uno in Coppa Italia) per un totale i 2164 minuti giocati. È stato il giocatore orange a siglare la prima rete in campionato nella prima giornata Lecco-Ospitaletto Franciacorta 2-1 con un bel tiro dal limite dell'area". Con questa nota il club lombardo ha annunciato un altro rinnovo in vista della prossima stagione.

"L'ho sempre definito simpaticamente 'Capitan Futuro' per la sua spiccata personalità. - sono le parole del direttore sportivo Paolo Musso ai canali ufficiali del club - È un giocatore forte, lo ha dimostrato nel campionato vinto in Serie D e lo scorso anno in Serie C. Ha ancora grandi margini di miglioramento e questo rinnovo rappresenta un aspetto positivo per tutti. Entrambi puntiamo a crescere e a ottenere ottimi risultati insieme"-

"Sono felicissimo di aver rinnovato con l'Ospitaletto Franciacorta. In primo luogo, voglio ringraziare la società tutta, il direttore sportivo Paolo Musso, mister Andrea Quaresmini e lo staff tecnico che hanno reso possibile il prolungamento della mia esperienza qui. - sono invece le prime parole di Guarneri dopo la firma - L'Ospitaletto Franciacorta è una famiglia, è un ambiente in cui ci si trova bene e in cui c'è l'ambizione di crescere. Dopo la bella stagione appena conclusa, in cui tutti i giovani hanno trovato le migliori condizioni per esprimersi e si è raggiunta la salvezza in Serie C, l'obiettivo comune resta la prosecuzione dei miglioramenti personali e di squadra. Non vedo l'ora di rimettermi al lavoro e colgo l'occasione per dare l'appuntamento ai tifosi: ci vediamo presto allo stadio Gino Corioni".