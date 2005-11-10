Ufficiale Ternana Women, Claudia Ciccotti rinnova il contratto fino al giugno 2027

Ancora insieme. Claudia Ciccotti vestirà la maglia della Ternana Women fino a giugno 2027.

Classe 1994, centrocampista d’ordine, è reduce da un’ottima annata. Rientrata dal lungo infortunio prima di Natale ha collezionato 17 presenze di cui 14 in Serie A. Per lei un premio di MVP, un ingresso nella Top XI della settimana e il traguardo delle 200 partite in carriera nella massima serie.

La sua conferma rappresenta un punto fermo per la squadra: esperienza, equilibrio e affidabilità fanno di Ciccotti una pedina fondamentale nello scacchiere rossoverde. Un altro tassello importante da cui ripartirà la Ternana Women per affrontare con ambizione la sua seconda stagione consecutiva in Serie A.

Le dichiarazioni di Claudia Ciccotti: “Legarsi a questi colori per il terzo anno consecutivo mi rende molto felice. Abbiamo un campionato di Serie A stimolante davanti a noi e l'obiettivo è superare quanto fatto finora. Sappiamo che non sarà facile e che il livello si è alzato, ma proprio per questo non vedo l'ora di ricominciare, mettendomi a disposizione della squadra e dando il massimo sempre!".