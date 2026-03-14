Vincere per 2-0 grazie a due autogol: Verona-Genoa è anche questo
L’unica volta in cui Verona-Genoa è stata giocata alla 29esima giornata di Serie A determinanti furono gli autogol. Campionato 1973-1974, 2-0 gialloblù alla conclusione dei novanta di gioco. Nel tabellino dei marcatori rintracciamo le autoreti di Derlin al 37’ e di Spalazzi (anche se su qualche almanacco compare il nominativo di un altro giocatore in maglia rossoblù, Rosato) al 44’. Al termine del torneo entrambi i club sarebbero retrocessi di categoria.
Complessivamente ammontano a 34 i Verona-Genoa di campionato, A più B. La bilancia dei faccia a faccia racconta di 14 vittorie dell’Hellas, 16 segni X, 4 successi del Grifone, 43 gol fatti dai veneti contro le 25 reti messe a segno dai liguri.
Ospiti OK negli ultimi 2 incroci al Bentegodi (1V – 1X).
Il più recente segno 1 in schedina è del 2021-2022, 1-0.
Quello di domenica sarà – anche – il secondo Verona-Genoa nel mese di marzo e nel massimo torneo. Nel 2013-2014 fu 3-0: Donadel al 35’ e doppietta di Toni fra l’88’ e il 94’.
Situazione in classifica.
Verona a 18 punti (3V – 9X – 16P con 22GF e 49GS), 7 fatti in casa (1V – 4X – 8P con 12GF e 21GS). Genoa a quota 30 (7V – 9X – 12P con 34GF e 40GS), di cui 11 in trasferta (2V – 5X – 6P con 15GF e 21GS).
PS: Verona più Genova, A più B, ammontano a 24 le vittorie rossoblù.
TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)
33 incontri disputati
14 vittorie Hellas Verona
16 pareggi
4 vittorie Genoa
43 gol fatti Hellas Verona
25 gol fatti Genoa
LA PRIMA SFIDA A VERONA IN CAMPIONATO
Hellas Verona-Genoa 0-0, 23° giornata 1951/1952
L’ULTIMA SFIDA A VERONA IN CAMPIONATO
Hellas Verona-Genoa 0-0, 32° giornata 2024/2025
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