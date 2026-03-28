Germania, Nagelsmann su Woltemade: "Periodo non facile, ma ottimi numeri in Nazionale"

In casa Germania tiene banco il momento negativo di Nick Woltemade. L'attaccante del Newcastle, a secco in Premier League dal 20 dicembre, non ha ritrovato la via della rete neanche in Nazionale. In occasione dell'amichevole vinta ieri contro la Svizzera con il punteggio di 3-4, il centravanti classe 2002 è entrato al 63' al posto di Havertz e non è riuscito ad andare a segno.

Una prestazione, la sua, che ha scatenato dibattiti in patria. Nel mirino la scelta del ct Julian Nagelsmann di far entrare lui e non Deniz Undav, in rete nelle ultime 6 giornate di Bundesliga con la maglia dello Stoccarda. Il ct ha spiegato così tale scelta: "È stata una partita molto intensa in termini di pressing. Deniz dà il meglio di sé quando abbiamo molto possesso palla controllato".

Sul momento di Woltemade: "Nick ha un ottimo record di gol con noi, ma al momento non sta vivendo un periodo facile al Newcastle. Quindi ho una scelta: o dare ancora più fiducia a un attaccante di punta in ottima forma, oppure lasciare che un attaccante di punta che non è altrettanto in forma venga escluso dalla formazione titolare".