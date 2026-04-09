La FIFA ha scelto gli arbitri per i Mondiali 2026: tra i 52 anche l'italiano Mariani

Ci stiamo avvicinando ai Mondiali 2026, che purtroppo ancora una volta non vedranno la Nazionale italiana partecipare alla fase finale. Intanto però la FIFA ha scelto gli arbitri designati per dirigere le partite da disputare sul suolo americano.

Sono 52 gli arbitri nominati dalla FIFA per la Coppa del Mondo 2026, suddivisi nella maniera che segue: 15 arrivano dalla UEFA in Europa, 16 dalla CONMEBOL sudamericana, 9 dalla CONCACAF nordamericana, 8 dell'AFC asiatica, 7 della CAF dell'Africa e uno, infine, anche dalla federazione dell'Oceania, la OFC.

C'è anche un italiano in lista, il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, ormai internazionale dal 2019 e promosso a Elite UEFA nel 2019. Assieme a lui anche Marco Di Bello, tra i varisti, e gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Saranno quindi tra i pochi italiani presenti al Mondiale, assieme ai ct Ancelotti (Brasile), Cannavaro (Uzbekistan) e Montella (Turchia).

Di seguito l'elenco completo con i 52 arbitri scelti dalla FIFA per i Mondiali: Abdulrahman Al Jassim; Khalid Al Turais; Yusuke Araki; Omar Abdulkadir Artan; Pierre Atcho; Ivan Barton; Dahane Beida; Juan Gabriel Benitez; Juan Calderon; Raphael Claus; Ismail Elfath; Espen Eskas; Alireza Faghani; Yael Falcon Perez; Drew Fischer; Cristian Garay; Katia Garcia; Mustapha Ghorbal; Alejandro Hernandez; Dario Herrera; Jalal Jayed; Campbell-Kirk Kawana-Waugh; Istvan Kovacs; Francois Letexier; Ning Ma; Adham Makhadmeh; Danny Makkelie; Szymon Marciniak; Maurizio Mariani; Hector Said Martinez; Amin Mohamed; Oshane Nation; Glenn Nyberg; Michael Oliver; Omar Al Ali; Kevin Ortega; Tori Penso; Joao Pinheiro; Ramon Abbati; Cesar Ramos; Andres Rojas; Sandro Schaerer; Ilgiz Tantashev; Anthony Taylor; Gustavo Tejera; Facundo Tello; Abongile Tom; Clement Turpin; Jesus Valenzuela; Slavko Vincic; Wilton Sampaio; Felix Zwayer.