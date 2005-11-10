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Leao: "Ho avuto una stagione molto complicata a livello di infortuni. Jota? Sempre con noi"

Leao: "Ho avuto una stagione molto complicata a livello di infortuni. Jota? Sempre con noi" TUTTOmercatoWEB
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Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 12:22Mondiali 2026
L'attaccante del Milan ha parlato ai media dopo il successo al Mondiale contro la Croazia valido per i sedicesimi di finale

Successo di misura per il Portogallo. La Nazionale di Roberto Martinez ha superato 2-1 la Croazia e approda agli ottavi di finale del Mondiale dove lunedì sera alle 21, ora italiana, affronterà la Spagna. Al termine del match, l'attaccante lusitano e del Milan Rafael Leao ha parlato ai media: "Ho avuto una stagione molto complicata a livello di infortuni e, con una partita di questa intensità, si è trattato solo di stanchezza. Ma quando la squadra ha questo spirito, la fatica scompare e sono andato avanti fino all'ultimo minuto.

Anche con la stanchezza alla gamba destra, sono riuscito a fare l'assist. Spingevamo tutti nella stessa direzione ed è questo che ci ha regalato la vittoria. Ci abbiamo creduto fin dall'inizio. C'è stato un fattore extra che si è rivelato cruciale: Diogo Jota, che è sempre con noi e ci ha aiutato anche in questo".

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