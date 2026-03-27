Mondiale 2026, sarà Giamaica-RD Congo l'altra finale degli spareggi intercontinentali

Si è disputata nella notte italiana l'ultima semifinale dei playoff intercontinentali. La Giamaica ha battuto di misura la Nuova Caledonia, staccando il pass per la finale grazie al gol di Cadamarteri. I caraibici si giocheranno ora l’accesso ai Mondiali contro la Repubblica Democratica del Congo.

La sfida decisiva, in programma a Zapopan (Messico), si disputerà mercoledì 31 marzo alle ore 22 italiane, in contemporanea con l’altra finale tra Bolivia e Iraq. In palio, per entrambe le vincitrici, c’è un posto ai Mondiali del 2026.

Dall’Italia, quattro volte campione del mondo, al Suriname, ancora a caccia della sua prima storica qualificazione: erano 22 le Nazionali ancora in corsa per gli ultimi sei posti disponibili. I verdetti arriveranno proprio il 31 marzo, quando sarà completato il quadro delle partecipanti alla rassegna iridata in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. Tra le squadre ancora in lizza c’è la nazionale di Gattuso, chiamata a superare un doppio spareggio europeo: il primo passo è stato compiuto a Bergamo, con il successo per 2-0 sull’Irlanda del Nord. Ora gli Azzurri sono attesi dalla sfida decisiva a Sarajevo contro la Bosnia, vittoriosa sul Galles a Cardiff ai calci di rigore.

Sei posti ancora disponibili

Dei sei pass rimasti, quattro saranno assegnati tramite i playoff europei. Ecco le finali

Percorso A

Bosnia - Italia

Percorso B

Svezia - Polonia

Percorso C

Kosovo - Turchia

Percorso D

Repubblica Ceca - Danimarca

Playoff intercontinentali

Gli ultimi due posti saranno invece assegnati attraverso i playoff intercontinentali, in programma tra Guadalajara e Monterrey. La Repubblica Democratica del Congo troverà la Giamaica nella finale A, mentre nella finale B l’Iraq affronterà la Bolivia, capace di spegnere il sogno qualificazione del Suriname.

Finali (31 marzo, ore 22 italiane):

Repubblica Democratica del Congo - Giamaica

Iraq - Bolivia