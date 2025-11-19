Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Giamaica solo ai playoff Mondiali, il CT McClaren si dimette: "Necessario un nuovo stimolo"

Giamaica solo ai playoff Mondiali, il CT McClaren si dimette: "Necessario un nuovo stimolo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:41Calcio estero
Yvonne Alessandro

La Giamaica non ha staccato il pass diretto per il Mondiale 2026 per via del pareggio a reti bianche di ieri contro Curaçao, permettendo tra l'altro all'isola caraibica di trasformare in realtà un sogno mai avverato in 14 anni di esistenza del più piccolo Paese al mondo. Ma è stata la goccia a far traboccare il vaso di Steve McClaren, commissario tecnico della Giamaica che ha dato le dimissioni. Un fallimento, agli occhi dell'ormai ex allenatore, per i Reggae Boyz nonostante ci sia ancora la possibilità di qualificarsi alla Coppa del Mondo passando dai playoff.

Diciotto mesi e la fine di un incarico. "Negli ultimi 18 mesi ho dato tutto me stesso a questo lavoro. Guidare questa squadra è stato uno dei più grandi onori della mia carriera. Ma il calcio è un business basato sui risultati e noi non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, che era qualificarsi da questo girone", ha confessato McClaren. "È responsabilità del leader farsi avanti, assumersi la responsabilità e prendere decisioni nell’interesse della squadra. Dopo una profonda riflessione e una valutazione onesta di dove siamo e dove dobbiamo arrivare, ho deciso di dimettermi da allenatore della nazionale giamaicana".

"A volte la cosa migliore che un leader possa fare è riconoscere quando è necessario un nuovo stimolo, energia e una prospettiva diversa per far progredire questa squadra", la conclusione del discorso pronunciato per annunciare il divorzio. Così l'ex assistente di Ten Hag al Manchester United getta la spugna per i Mondiali, dopo un colpo troppo forte al suo orgoglio. Come detto, la Giamaica ha ancora una possibilità di qualificazione, ma le probabilità sono ora contro di loro in un mini-torneo a sei squadre dove dovranno vincere due partite. La finale degli spareggi sarà contro Repubblica Democratica del Congo o Iraq.

Articoli correlati
Colpo di scena: Steve McLaren lascia il Man United ed è il nuovo ct della Giamaica... Colpo di scena: Steve McLaren lascia il Man United ed è il nuovo ct della Giamaica
Dal treble con Ferguson a Ten Hag. McClaren torna al Manchester United dopo 20 anni... Dal treble con Ferguson a Ten Hag. McClaren torna al Manchester United dopo 20 anni
Steve McClaren non entrerà nello staff di ten Hag. Lo United dice no al nuovo tecnico... Steve McClaren non entrerà nello staff di ten Hag. Lo United dice no al nuovo tecnico
Altre notizie Calcio estero
Supercoppa di Francia in Kuwait: PSG-Marsiglia si giocherà l'otto gennaio Supercoppa di Francia in Kuwait: PSG-Marsiglia si giocherà l'otto gennaio
Thor e gli Avengers sulla maglia del Real Madrid. L'Adidas lancia una maglia speciale... Thor e gli Avengers sulla maglia del Real Madrid. L'Adidas lancia una maglia speciale
Caso Adeyemi: coltelli, tirapugni e passamontagna. L'elenco delle armi acquistate... Caso Adeyemi: coltelli, tirapugni e passamontagna. L'elenco delle armi acquistate dall'attaccante
Giamaica solo ai playoff Mondiali, il CT McClaren si dimette: "Necessario un nuovo... UfficialeGiamaica solo ai playoff Mondiali, il CT McClaren si dimette: "Necessario un nuovo stimolo"
Cosa ci faceva Cristiano Ronaldo a cena insieme a Donald Trump alla Casa Bianca? Cosa ci faceva Cristiano Ronaldo a cena insieme a Donald Trump alla Casa Bianca?
Real, Mastantuono ammette: "Oggi è meglio Yamal di me. Sta mostrando un livello incredibile"... Real, Mastantuono ammette: "Oggi è meglio Yamal di me. Sta mostrando un livello incredibile"
Barcellona, via libera dall'UEFA: la data di riapertura del Camp Nou per la Champions... Barcellona, via libera dall'UEFA: la data di riapertura del Camp Nou per la Champions
Akanji al Mondiale: "La Svizzera ha preso solo 2 gol". Poi rilancia: "Forse andremo... Akanji al Mondiale: "La Svizzera ha preso solo 2 gol". Poi rilancia: "Forse andremo pure oltre"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
2 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 novembre
4 Due nomi per gennaio, Tuttosport oggi in apertura: "Juve shopping scudetto"
5 La Juventus di Comolli guarda al mercato francese, fari puntati su Nzingoula
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Ne mancano solo sei: tutte le squadre qualificate (e quelle in corsa) ai Mondiali 2026
Immagine top news n.1 Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Immagine top news n.2 Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Immagine top news n.3 Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
Immagine top news n.4 La Juve torna in campo: Fiorentina nel mirino e Comolli a un passo dal Ds
Immagine top news n.5 Curacao stacca il pass Mondiale! Alla Coppa del Mondo 2026 anche Haiti e Panama
Immagine top news n.6 Risultati, qualificate al Mondiale, playoff: i verdetti dopo l'ultima giornata della fase a gironi
Immagine top news n.7 Altro che Fiorentina, per Paolo Maldini c'è solo il Milan: "Nient'altro in Italia o all'estero"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri vota Vicenza: "Squadra superiore alle altre, vincerà il campionato"
Immagine news Serie C n.2 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Leonardo: "Al Milan allenai per preparare la vendita del club. Inter? Solo per Moratti"
Immagine news Serie A n.2 Il romanista Cobolli: "Non baratterei la Davis con lo Scudetto, ma Gasp lo vincerà"
Immagine news Serie A n.3 Thiago Silva strizza l'occhio all'Europa: Milan possibilità, ma lui ha una priorità
Immagine news Serie A n.4 Che farà Chiesa a gennaio? Inacio Pià lo consiglia: "A Napoli può ritrovare il sorriso"
Immagine news Serie A n.5 Le possibili avversarie dell’Italia: la Romania degli ex Parma e di Lucescu
Immagine news Serie A n.6 "Allegri sulla scia di Trapattoni e Rocco": l'ex Villa vede il Milan da Scudetto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B in nazionale: impegni per 40 giocatori. Dagasso in gol, Cherubini show con l'Italia U21
Immagine news Serie B n.2 Serie B, gli arbitri della 13ª giornata: Padova-Venezia, c'è Maresca. Fourneau per Avellino-Empoli
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, bufera sul bilancio 2024: il club smentisce e minaccia azioni legali
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Pompetti: "Non smetterò mai di ringraziare Pescara. Sarò in tribuna"
Immagine news Serie B n.5 Modena, Chichizola: "Ho iniziato con il basket, a 12 anni mi hanno messo in porta"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Ruggeri: "Contro la Reggiana con serenità. Dobbiamo ritrovare solidità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, due turni di fuoco: la vetta del Girone A passa dagli scontri diretti
Immagine news Serie C n.2 Sorrento, Serpini: "Immediata sintonia con la dirigenza. Dobbiamo lavorare forte"
Immagine news Serie C n.3 Lecco, il presidente Aliberti annuncia: "Nuovi soci entro due settimane"
Immagine news Serie C n.4 Banchieri vota Vicenza: "Squadra superiore alle altre, vincerà il campionato"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
Immagine news Serie C n.6 Sambenedettese, Massi: "Quando saremo pronti tenteremo il salto di categoria"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter ospita l'Hacken: c'è da rimontare l'1-0. Il programma di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 C'è il Lione sulla strada della Juve. Roma in Belgio per i 3 punti. La 4ª giornata di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.3 Bavagnoli: "Sempre chiari gli obiettivi per il futuro. Con la Roma c'è una visione comune"
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, Giuliani: "Oggi le bambine hanno modelli femminili. Dobbiamo essere credibili"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, Piovani: "Siamo ridotte all'osso, ma nei momenti difficili si vede la vera squadra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma, Aurelio: "Krause investe nel calcio femminile perché vuole, non perché deve"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…