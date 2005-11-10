Nico Paz, prima volta titolare al Mondiale con l'Argentina: "Incredibile quello che ho vissuto"

Il suo debutto al Mondiale 2026 Nico Paz lo aveva già fatto, subentrando a Lionel Messi nel match d'apertura dell'Argentina contro l'Algeria. Ma per la prima volta questa notte il trequartista del Como, recentemente ricomprato dal Real Madrid per 60 milioni di euro, è sceso in campo per la prima volta da titolare con la maglia dell'Albiceleste nella competizione iridata.

A conferma delle indiscrezioni provenienti dall'Argentina, il classe 2004 ha fatto rifiatare la Pulga, facendo poi posto al 60° minuto del match a Mac Allister. Il talento sfornato nella Fabrica dei blancos però non ha saputo trattenere l'emozione e ha voluto trasmetterla tramite post sui social: "Incredibile quello che ho vissuto oggi", il primo pensiero divulgato con un post sul profilo Instagram. "Primo incontro in una Coppa del Mondo e una vittoria per chiudere la fase di gruppo nel modo migliore. Sempre grato per ciò che devo vivere".

Al termine del Mondiale, comunque vada a finire, Nico Paz tornerà tra le braccia di Cesc Fabregas e resterà sul Lario per i prossimi 12 mesi. Questo conseguenza del recente nuovo accordo stipulato con il Real Madrid, che tuttavia si è riservato una clausola di recompra da 80 milioni per la prossima estate, qualora volesse riscattare l'asso argentino.