Dean Huijsen, pagato oltre 60 milioni di euro dal Real Madrid. E fischiato dal Bernabeu

Bene o male, purché se ne parli. Dean Huijsen è arrivato a Madrid come colpo straordinario. Il presidente Florentino Perez non ha mai speso moltissimo per i difensori, preferendo investire per trequartisti e attaccanti. Invece per lui sono stati scuciti oltre 62 milioni di euro per averlo, poiché giovanissimo ma già con un'esperienza internazionale fra Roma e Bournemouth, in Premier League. Ci sono stati alti e bassi in una stagione che non è stata tenera nemmeno con gli allenatori, Xabi Alonso e Arbeloa.

A marzo è stato fischiato dal proprio stadio. "Credo che i fischi del Bernabéu siano, in un certo senso, positive. Perché dimostrano cosa si aspettano da me i tifosi del Real Madrid, che si fidano di me e che sanno che posso dare di più".

Negli scorsi giorni ha spiegato di non essere stato all'altezza per un periodo. "Sono molto orgoglioso di essere qui, è un onore rappresentare il mio paese. Penso di aver attraversato un periodo in cui non sono stato all’altezza del mio potenziale, ma sto ritrovando il mio livello. Stiamo migliorando come squadra. Lavoro ogni giorno per essere qui, è un onore. La stampa deve trovare argomenti di cui parlare, ma non interferisco con il vostro lavoro". Oggi Dean Huijsen compie 21 anni.