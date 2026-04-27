Podcast TMW Con Fabregas e senza Nico Paz. Cosi il Como programma già il futuro

Con Cesc Fabregas (almeno) un altro anno in panchina e senza Nico Paz. Il Como ha chiare le idee sul futuro, sul progetto, su quello che verrà. Sui paletti che imporrà la UEFA dopo la qualificazione sempre più probabile alle prossime Coppe Europee. Siu cosa fare e poter fare sul mercato.

Ve ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Fabregas sul percorso del Como

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo per 2-0 sul campo del Genoa, soffermandosi sulla prestazione della squadra e sull’importanza del risultato: "Sono molto contento, mi mancava andare a esultare per una vittoria davanti ai nostri tifosi. Abbiamo fatto una grandissima prestazione, la squadra ha giocato bene e dobbiamo continuare così. Ne mancano ancora quattro...". Un’analisi sulla gara: "Abbiamo giocato con qualità. Siamo molto giovani, è naturale che continuiamo a crescere. Dobbiamo continuare così, il calcio è questo: crescita costante. La nostra età media oggi era di 24 anni, un dato bassissimo. Il percorso è ancora molto lungo, vediamo dove possiamo fare". Sulla corsa Champions, ora distante solo due punti: "Non ne ho mai parlato e non lo farò oggi. Già solo competere con la Juve... Noi veniamo dalla B, 20 mesi fa competevamo contro il Cittadella e ora siamo lì a giocarcela con Roma e Juve".