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Carrarese, ecco l'erede di Calabro: panchina affidata a Gabriele Cioffi

Carrarese, ecco l'erede di Calabro: panchina affidata a Gabriele Cioffi TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:25Serie B

Gabriele Cioffi riparte dalla Carrarese. L'ex tecnico di Hellas Verona e Udinese è stato scelto dal club apuano per andare a colmare il vuoto lasciato da Calabro. Di seguito la nota del club:

Carrarese Calcio 1908 S.r.l. comunica di aver affidato l’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra al Sig. Gabriele Cioffi che ha sottoscritto un contratto per la stagione sportiva 2026/2027 con opzione di rinnovo anche per la stagione sportiva 2027/2028.
Gabriele Cioffi, ex difensore professionista, ha intrapreso la carriera di allenatore dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2012.
Dopo un iniziale periodo come vice allenatore ha maturato esperienze internazionali come collaboratore tecnico e vice allenatore tra Emirati Arabi e Inghilterra, oltre a un primo incarico da allenatore in Inghilterra. Rientrato in Italia, si è affermato in Serie A con l’Udinese, prima come vice e poi come allenatore principale dal 2021, guidando la squadra alla salvezza; successivamente ha avuto una breve esperienza all’Hellas Verona nel 2022 e un ritorno sulla panchina dell’Udinese nella stagione 2023-2024.

“Sono molto contento ed orgoglioso di poter accogliere Gabriele Cioffi come nostro allenatore; di lui sono note a tutti la grande preparazione e le capacità tattiche ma sono stato molto colpito dalla sua voglia e determinazione di affrontare insieme le sfide della nostra squadra. Sono certo che la sua competenza e le importanti esperienze che ha avuto come allenatore, all’estero e nel massimo campionato italiano saranno preziose per le nuove sfide che ci attendono”, ha dichiarato Manrico Gemignani, Presidente di Carrarese Calcio 1908.

Di seguito anche le prime dichiarazioni del nuovo allenatore azzurro:

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura, non vedevo l’ora di tornare a sedere su una panchina e ricominciare a vivere l’ambiente di uno spogliatoio, nonché la collocazione naturale per chi ama questo mestiere.
Dal punto di vista personale, spero possa essere una ripartenza sotto tanti punti di vista: sono molto motivato, ho tanta fame e voglia di riportare in campo le mie idee di calcio.
Scegliere la Carrarese è stato semplice, perché si tratta di un contesto sano, giovane e che si sta consolidando a livelli importanti sul panorama calcistico nazionale.
Infatti, colgo l’occasione per ringraziare la famiglia Gemignani e Vanelli per l’opportunità e per la fiducia, che ho tanta voglia di ripagare con i fatti.
Anche dall’esterno si percepisce quanto la città di Carrara sia vicina alla squadra, e un obiettivo che mi sono prefissato è senza dubbio quello di trasmettere ai ragazzi la stessa passione che questi tifosi, quotidianamente, dimostrano sugli spalti.”

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