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Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery

Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e RiberyTUTTO mercato WEB
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Marco Conterio
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Marco Conterio
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Due esterni che si sono inseriti in modo straordinario in una macchina divenuta perfetta. Michael Olise e Luis Diaz come Arjen Robben e Franck Ribery al Bayern Monaco. Non solo per il valore assoluto del talento dei due giocatori, ci sono dei fattori che lasciano pensare che il club allenato da Vincent Kompany abbia ufficialmente trovato i due eredi dell'olandese e del francese.

Vi spieghiamo perché nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Olise protagonista totale contro l'Atalanta in Champions nel 6-1 di Bergamo
Michael Olise è stato uno dei grandi protagonisti della larga vittoria del Bayern Monaco sul campo dell’Atalanta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, chiusa con un netto 6-1 per i bavaresi. L’esterno offensivo è stato premiato come Player of the Match e al termine della gara ha commentato la prestazione ai microfoni di UEFA.com. Il francese ha espresso tutta la sua soddisfazione per la serata: “È stata una partita davvero bella e mi sento molto felice. Personalmente penso di aver giocato bene e di aver fatto una prestazione solida”. Nonostante il risultato molto favorevole, Olise guarda già alla gara di ritorno con lo stesso approccio. “Adesso dovranno venire nel nostro stadio. Giocheremo con la stessa mentalità e proveremo a vincere di nuovo”. Un messaggio chiaro: il Bayern non ha intenzione di rallentare.

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