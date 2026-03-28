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Il diciottenne e il quarantenne: i due eroi della Bosnia che sfiderà l'Italia in finale

Il diciottenne e il quarantenne: i due eroi della Bosnia che sfiderà l'Italia in finaleTUTTO mercato WEB
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Marco Conterio
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Marco Conterio
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Un diciottenne, imberbe, ai primi palcoscenici di gloria, e un quarantenne che di fama e di titoli ne ha già visti e vissuti. L'Italia sfida la Bosnia di un giovane e di un 'anziano' (sportivamente), Kerim Alajbegovic ed Edin Dzeko, trascinatori e decisivi nella semifinale contro il Galles di Cardiff dello scorso venerdì. Assist, gol, rigore. C'è tutto nella straordinaria notte gallese dei due eroi così diversi della nazionale bosniaca...

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Attesa enorme in Bosnia: lo stadio di Zenica è già sold-out
Attesa già alle stelle per la sfida che l'Italia giocherà martedì prossimo contro la Bosnia, finale del playoff che dirà quale delle due nazionali si qualificherà al prossimo Mondiale. Un match che andrà in scena allo stadio Bilino Polje di Zenica che, per l'occasione, registrerà il tutto esaurito. Già nelle scorse ore infatti la federazione bosniaca ha annunciato l'esaurimento dei biglietti disponibili: "Informiamo i tifosi che tutti i biglietti per la prossima partita contro l'Italia sono esauriti. Grazie per il vostro straordinario interesse e supporto per i nostri Dragons", ha fatto sapere la Bosnia. Atmosfera caldissima dunque per gli Azzurri di Gattuso, in uno stadio non certo enorme (15.700 posti) ma che si preannuncia infuocato.

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