Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro

Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 10:00Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

Idee chiarissime. Cesc Fabregas e Mirwan Suwarso non hanno dubbi, il piano del Como è chiarissimo: un'altra stagione a braccetto, prima del grande salto. Oppure di un futuro ancora insieme. Del domani non c'è assolutamente certezza, il presente (e la prossima stagione) i lariani vorrebbero però godersela ancora tutti insieme in Europa. Con che progetto?

Ve ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Intanto in Como-Inter non ci sarà un pezzo da 90 per Chivu
Nuovo stop muscolare per il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. L'argentino ha accusato un nuovo fastidio al polpaccio sinistro, lo stesso che lo aveva costretto a fermarsi nelle scorse settimane prima del rientro con doppietta contro la Roma. Il risentimento, pur essendo nella stessa zona del precedente infortunio, non sembra essere una ricaduta. Questa la nota dell'Inter in merito: "Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni". Dalle prime indicazioni, il Toro dovrà restare fermo per circa 15 giorni saltando così la prossima sfida contro il Como, quella successiva col Cagliari e probabilmente il ritorno di Coppa Italia ancora contro il Como. L'obiettivo al momento sembra essere un rientro per la sfida contro il Torino in programma il prossimo 26 aprile.

Articoli correlati
Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli? Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
Il Milan alla ricerca di una grande certezza in attacco: stop alle scommesse Il Milan alla ricerca di una grande certezza in attacco: stop alle scommesse
Altre notizie Podcast TMW
Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro Podcast TMWLe idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro
"Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca... Podcast TMW"Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus Podcast TMWSpalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca... Podcast TMWRichard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli? Podcast TMWPieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
Il Milan alla ricerca di una grande certezza in attacco: stop alle scommesse Podcast TMWIl Milan alla ricerca di una grande certezza in attacco: stop alle scommesse
Goretzka e Kompany: serve il coraggio di osare per le italiane. Il pensiero di Gianluca... Podcast TMWGoretzka e Kompany: serve il coraggio di osare per le italiane. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Conte adesso apre: è pronto a cambiare e ADL a liberarlo. Ma sarà per l'Italia? Podcast TMWConte adesso apre: è pronto a cambiare e ADL a liberarlo. Ma sarà per l'Italia?
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Zaniolo show a San Siro. L'Udinese lo riscatterà dal Galatasaray, già ci sono le cifre
Immagine top news n.1 Gravina attacca: “Alla Politica non frega nulla della Nazionale. Mie dimissioni un atto d’amore”
Immagine top news n.2 Inter, con il Como è l'ora della verità: Chivu si affida a Calhanoglu e Thuram
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Immagine top news n.4 Il Milan crolla, la Juve si fa sotto. Ora tocca a Napoli e Inter: la classifica e le probabili formazioni
Immagine top news n.5 La Juventus stende l'Atalanta, decide ancora Boga. Spalletti: "Terzo posto? Giusto pensarci"
Immagine top news n.6 Milan travolto dall'Udinese e fischiato, per primo Leao. Uno Zaniolo così accresce i rimpianti
Immagine top news n.7 Pisacane sorride, Giampaolo ko: il Cagliari fa sua la sfida salvezza con la Cremonese
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.3 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Dallinga e Lykogiannis vedono il rientro: può avvenire contro la Juventus
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, con la Lazio può tornare Solomon. Pessimismo sui recuperi di Kean e Parisi
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Solet traccia l'obiettivo: "Siamo concentrati per portare a termine la missione 50 punti"
Immagine news Serie A n.4 Duello Ranieri-Gasperini, Zazzaroni: "Rottura inevitabile, il club non sa stare tranquillo"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Zappacosta: "C'è tantissimo rammarico, pensiamo solo a ripartire più forte"
Immagine news Serie A n.6 Milan umiliato con il 4-3-3, Ordine: "Allegri ha ceduto, i miracoli non si improvvisano"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, si chiude la 34ª giornata: tre gare in programma in questa domenica
Immagine news Serie B n.2 Reggiana-Carrarese, ultima spiaggia contro sogno playoff: è già una finale
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Spezia-Mantova: la salvezza passa dal Picco
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Padova-Empoli: all’Euganeo è sfida ai confini del baratro
Immagine news Serie B n.5 Monza, Bianco: "Sappiamo che dobbiamo vincere per l'obiettivo. Dovremo essere pronti a tutto"
Immagine news Serie B n.6 Modena, esordio da sogno per Pezzolato: "Emozione unica, ora continuità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, continua la 36ª giornata: tantissime sfide in programma domenica
Immagine news Serie C n.2 Benevento, Carli: "Ripartiti dal fondo, la promozione è il premio. Il calcio italiano? Problema di mentalità”
Immagine news Serie C n.3 Virtus Verona, Fresco amareggiato dopo il 2-2: "Annata maledetta, gol finale che può pesare"
Immagine news Serie C n.4 Arzignano, Nanni carica i suoi: "Servono tre punti contro l'Inter U23 per lo slancio finale"
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, Corini mastica amaro: "Prestazione importante, ma serve più rispetto"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Vicenza e Ascoli a valanga. I marchigiani volano in vetta da soli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…