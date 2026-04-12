Podcast TMW Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro

Idee chiarissime. Cesc Fabregas e Mirwan Suwarso non hanno dubbi, il piano del Como è chiarissimo: un'altra stagione a braccetto, prima del grande salto. Oppure di un futuro ancora insieme. Del domani non c'è assolutamente certezza, il presente (e la prossima stagione) i lariani vorrebbero però godersela ancora tutti insieme in Europa. Con che progetto?

Ve ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Intanto in Como-Inter non ci sarà un pezzo da 90 per Chivu

Nuovo stop muscolare per il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. L'argentino ha accusato un nuovo fastidio al polpaccio sinistro, lo stesso che lo aveva costretto a fermarsi nelle scorse settimane prima del rientro con doppietta contro la Roma. Il risentimento, pur essendo nella stessa zona del precedente infortunio, non sembra essere una ricaduta. Questa la nota dell'Inter in merito: "Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni". Dalle prime indicazioni, il Toro dovrà restare fermo per circa 15 giorni saltando così la prossima sfida contro il Como, quella successiva col Cagliari e probabilmente il ritorno di Coppa Italia ancora contro il Como. L'obiettivo al momento sembra essere un rientro per la sfida contro il Torino in programma il prossimo 26 aprile.