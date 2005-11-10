Retroscena sulla Lazio: Lotito ha rifiutato un'offerta da 450 milioni di euro di JP Morgan

La stagione appena conclusa è stata abbastanza negativa per la Lazio, che è riuscita ad arrivare in finale di Coppa Italia, ma è partita senza ambizioni, con il mercato bloccato, e ha finito senza tifosi, indebolendo ulteriormente la rosa nella sessione di trasferimenti invernale. La contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito ha raggiunto quindi un punto di non ritorno, con il patron biancoceleste che però non ne vuole sapere di vendere.

A testimonianza di questo, riporta Il Tempo, ci sono i fatti. Nel recente passato infatti Enrico Monti di JP Morgan avrebbe presentato un'offerta da 450 milioni di euro a Lotito, che però ha rifiutato, tenendosi stretta la Lazio. L'Olimpico potrebbe dunque restare vuoto ancora per molto tempo, visto che la politica societaria non è condivisa dai sostenitori della squadra che sarà allenata da Gennaro Gattuso.