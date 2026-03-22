Podcast TMW Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas

Il Como si avvicina a grandi passi verso una qualificazione europea che sembrava un sogno e un miraggio e che invece il progetto del club degli Hartono, del presidente Suwarso e del tecnico Fabregas ha costruito mattone dopo mattone. Con forza, idee e coraggio. E ora? Cosa accadrà in estate? Vi sveliamo tutti i piani mercato del club comasco. Dal futuro del tecnico ai ruoli che la società ha già deciso di rinforzare in vista di un'estate... Europea.

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Suwarso e il futuro di Fabregas: l'intervista al Presidente del Como

Se il Como è rivelazione, Cesc Fabregas è un po' il grande architetto che ha costruito il miracoloso palazzo biancoazzurro, arrivato alle vette alte della Serie A. E sebbene l'aria sia più rarefatta, il presidente Mirwan Suwarso non ha timori di perdere il condottiero di questi anni: "Cesc è un po’ come un CEO del settore calcio. Nelle grandi aziende non funziona che si chiede a un manager quando se ne vuole andare. Siamo felici che sia con noi ma sappiamo che nella vita può succedere di tutto. Ci godiamo il momento. Abbiamo creato un sistema per il quale pensiamo che un eventuale addio non vada a fare cascare tutto".