PODCAST - Buongiorno Italia. Bale, Ramsey e Moore: vietato sottovalutare il Galles

Gareth Bale e Aaron Ramsey come stelle assolute ma anche il fisico del nove Kieffer Moore, le idee di Joe Allen, l'esperienza in difesa di Ben Davies. Il Galles visto contro la Turchia è una squadra tutt'altro che da sottovalutare e pure contro la Svizzera il Dragone si è difeso molto bene. In semifinale all'ultimo Europeo, è una Nazionale che sta facendo bene anche in questo Euro 2020. Chi sono le stelle? I migliori giocatori, i pericoli numero uno?

Occhio a sottovalutare il Galles: scopriamone insieme i segreti nel Podcast di Tuttomercatoweb.com. Ascoltalo gratuitamente cliccando sul link o sull'audio in calce.