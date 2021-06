PODCAST - Buongiorno Italia. Filosofia Red Bull alla base del nuovo ciclo dell'Austria

vedi letture

Sarà Italia contro Austria l'ottavo di finale dell'Euro 2020 che attende gli azzurri di Roberto Mancini. Grazie all'1-0 contro l'Ucraina di ieri, la formazione di Foda sfiderà a Wembley l'Italia reduce da tre vittorie in tre gare.

Nel Podcast di oggi, Buongiorno Italia racconta l'Austria. Che non è una Cenerentola, che non è certo una squadra da prendere sotto gamba. E' figlia della filosofia Red Bull, è ricca di giocatori duttili, di alcuni riferimenti importanti come Alaba e Sabitzer, di un attacco che non segna tanto ma di una squadra quadrata.

Clicca sull'audio o sul link in calce: scopriamo insieme l'Austria nel Podcast di Tuttomercatoweb.com.