Podcast TMW Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions

Il Milan guarda al presente, con l'obiettivo e il sogno Scudetto, puntellando però la posizione in Champions League. Per questo, anche per questo, Massimiliano Allegri si è (ri)visto con Giorgio Furlani e anche con Igli Tare per programmare l'anno che verrà. Con che strategie? Che priorità? Che obiettivi?

Vi raccontiamo tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Le parole di Allegri dopo il Torino: quanti elogi per Rabiot

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita vinta dal Milan contro il Torino per 3-2, come nella gara d'andata "Primo tempo complicato fino al momento del gol. Poi ci hanno ripresi a un minuto dall'intervallo. Non era facile reagire, dopo il ko contro la Lazio che poteva rimanere nella testa ma nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravi".

Su Rabiot

"La società ha lavorato molto bene quest'estate. L'arrivo di Rabiot è stato molto importante, specie per le caratteristiche del giocatore che non avevamo all'interno della squadra. Poi ci sono state altre manovre della società, come tenere Maignan. E un'ottima base".

Obiettivo Champions più vicino

"Bisogna restare svegli perché sul 3-1 abbiamo smesso di giocare, consentendo loro di crossare. Il bello è che sul 3-2 siamo rientrati in partita e i ragazzi sono stati molto bravi".