Podcast TMW Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW

Un leader assoluto in testa alla classifica. Una sorpresa clamorosa al secondo posto. Tanti, tantissimi big e (quasi) tutti i nomi che ci aspettavamo di trovare. A ottobre giornate dalla fine del campionato di Serie A, questa è la Top 20 di Tuttomercatoweb.com analizzata per media voto.

Tutto nel Podcast di oggi di TMW in compagnia di Marco Conterio

Marco Giampaolo ha iniziato come meglio non avrebbe potuto sulla panchina della Cremonese. Ha raccolto una squadra che nelle ultime 15 partite non aveva mai vinto e ha subito sbancato Parma, agganciando così il Lecce al terzultimo posto. Inevitabile il 7 in pagella. Davide Nicola, dopo la promettente partenza, ha chiuso con 5.90. Fabregas intanto stacca Chivu in classifica, con un altro 8 in pagella dopo la vittoria del suo Como per 5-0 contro il Pisa.

1. Marco Giampaolo (Cremonese) 7.00 (1)

2. Cesc Fàbregas (Como) 6.73 (30)

3. Cristian Chivu (Inter) 6.60 (30)

4. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.47 (19)

5. Luciano Spalletti (Juventus) 6.38 (21)

6. Roberto D'Aversa (Torino) 6.38 (4)

7. Antonio Conte (Napoli) 6.33 (30)

8. Massimiliano Allegri (Milan) 6.32 (30)

9. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.30 (30)

10. Daniele De Rossi (Genoa) 6.28 (20)

11. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.25 (30)

12. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.08 (30)

13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.05 (30)

14. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.05 (30)

15. Carlos Cuesta (Parma) 6.00 (30)

16. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.97 (30)

17. Kosta Runjaić (Udinese) 5.93 (30)

18. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.88 (20)

19. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.71 (7)

20. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.64 (7)

TRAGHETTATORI

2. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)

3. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)

NON PIÙ IN CARICA

1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)

2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)

3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)

4. Davide Nicola (Cremonese) 5.90 (29)

5. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)

6. Marco Baroni (Torino) 5.68 (25)

7. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)

8. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)

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SERIE A - 30ª GIORNATA

Cagliari - Napoli 0-1

2' McTominay

Genoa - Udinese 0-2

66' Ekkelenkamp, 90' + 6 Davis

Parma - Cremonese 0-2

54' Maleh, 68' Vandeputte

Milan - Torino 3-2

36' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 54' Rabiot (M), Fofana (M), 83' rig. Vlasic (T)

Juventus - Sassuolo 1-1

14' Yildiz (J), 52' Pinamonti (S)

Como - Pisa 5-0

7' Diao, 29' Douvikas, 48' Baturina, 75' Paz, 81' Perrone

Atalanta - Hellas Verona 1-0

37' Zappacosta

Bologna - Lazio 0-2

72' e 82' Taylor

Roma - Lecce 1-0

57' Robinio Vaz

Fiorentina - Inter 1-1

1' Pio Esposito, 77' Ndour

CLASSIFICA



1. Inter 69

2. Milan 63

3. Napoli 62

4. Como 57

5. Juventus 54

6. Roma 54

7. Atalanta 50

8. Lazio 43

9. Bologna 42

10. Sassuolo 39

11. Udinese 39

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Fiorentina 29

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Douvikas (Como)

10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 31ª GIORNATA

Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 18, DAZN)

Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)

Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)

Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)

Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)