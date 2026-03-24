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Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW

Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMWTUTTO mercato WEB
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Marco Conterio
Oggi alle 15:58Podcast TMW
Marco Conterio
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Un leader assoluto in testa alla classifica. Una sorpresa clamorosa al secondo posto. Tanti, tantissimi big e (quasi) tutti i nomi che ci aspettavamo di trovare. A ottobre giornate dalla fine del campionato di Serie A, questa è la Top 20 di Tuttomercatoweb.com analizzata per media voto.

Tutto nel Podcast di oggi di TMW in compagnia di Marco Conterio

Marco Giampaolo ha iniziato come meglio non avrebbe potuto sulla panchina della Cremonese. Ha raccolto una squadra che nelle ultime 15 partite non aveva mai vinto e ha subito sbancato Parma, agganciando così il Lecce al terzultimo posto. Inevitabile il 7 in pagella. Davide Nicola, dopo la promettente partenza, ha chiuso con 5.90. Fabregas intanto stacca Chivu in classifica, con un altro 8 in pagella dopo la vittoria del suo Como per 5-0 contro il Pisa.

1. Marco Giampaolo (Cremonese) 7.00 (1)
2. Cesc Fàbregas (Como) 6.73 (30)
3. Cristian Chivu (Inter) 6.60 (30)
4. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.47 (19)
5. Luciano Spalletti (Juventus) 6.38 (21)
6. Roberto D'Aversa (Torino) 6.38 (4)
7. Antonio Conte (Napoli) 6.33 (30)
8. Massimiliano Allegri (Milan) 6.32 (30)
9. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.30 (30)
10. Daniele De Rossi (Genoa) 6.28 (20)
11. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.25 (30)
12. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.08 (30)
13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.05 (30)
14. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.05 (30)
15. Carlos Cuesta (Parma) 6.00 (30)
16. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.97 (30)
17. Kosta Runjaić (Udinese) 5.93 (30)
18. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.88 (20)
19. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.71 (7)
20. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.64 (7)

TRAGHETTATORI
2. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
3. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)

NON PIÙ IN CARICA
1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)
3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
4. Davide Nicola (Cremonese) 5.90 (29)
5. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)
6. Marco Baroni (Torino) 5.68 (25)
7. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
8. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)

- - -

SERIE A - 30ª GIORNATA

Cagliari - Napoli 0-1
2' McTominay
Genoa - Udinese 0-2
66' Ekkelenkamp, 90' + 6 Davis
Parma - Cremonese 0-2
54' Maleh, 68' Vandeputte
Milan - Torino 3-2
36' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 54' Rabiot (M), Fofana (M), 83' rig. Vlasic (T)
Juventus - Sassuolo 1-1
14' Yildiz (J), 52' Pinamonti (S)
Como - Pisa 5-0
7' Diao, 29' Douvikas, 48' Baturina, 75' Paz, 81' Perrone
Atalanta - Hellas Verona 1-0
37' Zappacosta
Bologna - Lazio 0-2
72' e 82' Taylor
Roma - Lecce 1-0
57' Robinio Vaz
Fiorentina - Inter 1-1
1' Pio Esposito, 77' Ndour

CLASSIFICA

1. Inter 69
2. Milan 63
3. Napoli 62
4. Como 57
5. Juventus 54
6. Roma 54
7. Atalanta 50
8. Lazio 43
9. Bologna 42
10. Sassuolo 39
11. Udinese 39
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Fiorentina 29
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 31ª GIORNATA

Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 18, DAZN)
Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)
Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)
Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)
Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

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