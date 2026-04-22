Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: Palladino con Scamacca, c'è l'ex Maldini

Con Atalanta-Lazio, si chiude il quadro delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. L’andata a Roma si è conclusa con uno scoppiettante 2-2, quindi tutto è ancora aperto. Sfida cruciale per entrambe le squadre, per provare ad alzare un trofeo a fine anno e per tenere aperta una via alternativa per l’Europa rispetto a quella del campionato. Appuntamento alle ore 21.00 alla New Balance Arena di Bergamo, dirige la sfida il Sig. Andrea Colombo della sezione di Como.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Palladino conferma il suo ormai consolidato 3-4-2-1: nonostante il gol alla Roma in campionato, Krstovic dovrebbe lasciare il posto a Scamacca come terminale offensivo. Alle sue spalle ecco De Ketelaere più uno tra Zalewski e Raspadori, con il primo favorito. Sulle corsie esterne Zappacosta e Bernasconi (con Bellanova che parte dalla panchina). Inamovibile invece il duo Ederson-De Roon in mezzo al campo, così come Carnesecchi tra i pali e il trio difensivo formato da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

COME ARRIVA LA LAZIO – 4-3-3 invece per Sarri, che come riferimento centrale del suo tridente offensivo dovrebbe schierare il grande ex Maldini. Ai suoi lati Isaksen (in vantaggio su Cancellieri) e Zaccagni. Cataldi nel cuore della mediana, coadiuvato da Dele-Bashiru e Taylor. In corsa per un posto dal 1’ anche Basic, con il morale alle stelle dopo il gol al Napoli. Il giovane Motta sarà il portiere, lazzari e Marusic si contenderanno il ruolo di terzino destro e il resto della difesa appare già deciso, con Tavares sul fronte opposto mentre Gila e Romagnoli al centro.