Bologna-Aston Villa, le probabili formazioni: dubbi in difesa e a centrocampo per Italiano

Imbattuto da 11 partite in Europa League (7 vittorie e 4 pareggi), il Bologna torna a sfidare l’Aston Villa nei quarti di finale dopo aver superato la Roma nel turno precedente: quello di questa sera sarà il terzo confronto tra le due squadre nelle ultime due stagioni ma, in attesa del ritorno di Birmingham, sarà il primo in assoluto giocato al Dall’Ara: entrambe le gare disputate in Inghilterra non sono state fortunate per gli emiliani, sconfitti per 2-0 nella fase campionato di Champions League lo scorso anno e di misura nella prima giornata di questa edizione di Europa League. Direzione arbitrale affidata al fischietto svizzero Sandro Scharer, calcio d’inizio alle ore 21.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Italiano deve ancora decidere come sostituire lo squalificato Vitik al fianco di Lucumi in difesa: Heggem sembra leggermente favorito nel ballottaggio con Casale. L’altro dubbio riguarda il centrocampo, con Pobega e Moro a contendersi una maglia. Il tecnico rossoblù ritrova Odgaard, come jolly da utilizzare a partita in corso. Restano invece fuori dai convocati Lykogiannis e Dallinga. Il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Castro, nel tridente completato da Bernardeschi e Rowe.

COME ARRIVA L’ASTON VILLA - Dal 22 marzo la squadra di Emery non scende in campo in un match ufficiale: prima di lasciare spazio a nazionali e FA Cup erano arrivate le vittorie per 2-0 su Lille e West Ham. Lo stratega spagnolo, specialista della competizione (tre affermazioni alla guida del Siviglia e una con il Villareal) schiererà la miglior formazione possibile, al netto delle assenze degli infortunati Kamara e Sancho. Dietro al centravanti Watkins dovrebbero agire McGinn, Tielemans e Rogers.