Bologna-Lazio, le probabili formazioni: Noslin in vantaggio su Pedro, confermato Patric in regia

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Lazio (Domenica 22 marzo, ore 15.00, arbitra Feliciani, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Bologna

Dopo l’euforia per il successo sulla Roma e la conseguente qualificazione ai quarti di finale di Europa League, per il Bologna è tempo di ributtarsi sul campionato per alimentare l’idea di agguantare il settimo posto occupato dall’Atalanta. Per farlo, però, dovrà tenere anche a distanza di sicurezza la Lazio, prossimo ospite del Dall’Ara. In porta ci sarà inevitabilmente Ravaglia. In difesa difficile rinunciare a questo Lucumì, ma comunque potrebbe rivedersi Heggem o al suo fianco o facendo una staffetta proprio con il colombiano. Nel caso in cui si optasse per la seconda opzione Casale sarebbe in vantaggio su Vitik per l’altra maglia. Sulle corsie pronti Joao Mario e Miranda. Negli altri reparti dovranno essere gestite stanchezza e condizioni fisiche dopo i 120’ dell’Olimpico. A centrocampo potrebbe essere riproposto il tridente di Reggio Emilia: Sohm, Moro, Odgaard. Davanti Dominguez spera in una maglia, ma Orsolini, Dallinga e Cambiaghi sono in vantaggio su Bernardeschi, Castro e Rowe. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Come arriva la Lazio

Dopo il successo contro il Milan, la Lazio di Maurizio Sarri va a Bologna per giocarsi l’ottavo posto in classifica. Il tecnico toscano dovrà fare a meno anche di Mattia Zaccagni, fermato da una lesione muscolare che lo terrà ai box per almeno un mese. Il recupero di Romagnoli rappresenta l’unica nota positiva per la Lazio in vista di Bologna. L’ex Milan torna al centro della difesa davanti a Motta con Gila, Marusic a destra e Tavares. Confermato il centrocampo visto domenica con Patric in cabina di regia, Dele-Bashiru e Taylor a completare il terzetto. In attacco il ballottaggio è tra Pedro e Noslin per sostituire Zaccagni, con l’olandese leggermente avanti. A destra confermato Isaksen dopo il gol contro il Milan così come Maldini al centro, a caccia del primo gol in trasferta con la maglia della Lazio. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)