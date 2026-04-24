Bologna-Roma, le probabili formazioni: Wesley e Orsolini tornano dal 1', straordinari per Castro

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Roma (Sabato 25 aprile, ore 18.00, arbitra Di Bello, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Bologna

Per rispondere agli ultimi ko, alle critiche e provare a tenere vive le chance di rimonta al settimo posto, il Bologna vuole tentare di tornare al successo contro quella Roma già sconfitta negli ottavi di finale di Europa League. Per farlo Vincenzo Italiano si affiderà nuovamente a Ravaglia tra i pali, anche se non è da escludere l'opzione Pessina. In difesa Zortea insidia Joao Mario, ma il portoghese resta favorito, mentre Miranda dovrebbe vincere il ballottaggio con Lykogiannis sull’out mancino. Al centro Casale deve ancora smaltire la distorsione alla caviglia sinistra, mentre Heggem, Vitik ed Helland sono tutti e tre in corsa per il posto al fianco di Lucumì (dovrebbe rivedersi la coppia formata con il norvegese). I dubbi da sciogliere sono a centrocampo dove il tecnico rossoblù dovrà scegliere i compagni di Freuler. Uno dovrebbe essere Ferguson, con l'altro posto che se lo contenderanno Sohm, Moro e Pobega (il primo favorito nel caso in cui a gara in corso si voglia passare ad un 4-2-3-1). In attacco l’infortunio muscolare di Bernardeschi spiana la strada a Riccardo Orsolini per un posto in campo dal primo minuto. A sinistra Dominguez torna tra i convocati e sarà a disposizione a gara in corso insieme a Cambiaghi, con Rowe titolare dopo la panchina di Torino. Per il ruolo di terminale offensivo, con Dallinga ancora out, Castro sarà nuovamente chiamato agli straordinari (14 gare da titolare nelle ultime 15). Odgaard rimane un jolly da giocarsi a gara in corso. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Come arriva la Roma

Per affrontare il Bologna, Gian Piero Gasperini sembra orientato a confermare il suo consueto 3-4-2-1. Prima, però, sarà fondamentale il confronto con lo staff medico per valutare le condizioni di Wesley, Koné e Dybala. Il brasiliano e l’argentino sono rientrati in gruppo e puntano a una convocazione già per il match del Dall’Ara. Tra i pali spazio a Svilar, protetto dal terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle corsie laterali si va verso il ritorno dal primo minuto di Wesley, con Celik sull’altra fascia. In mezzo al campo verrà riproposta la coppia Cristante-Pisilli, ormai punto di riferimento. Sulla trequarti Soulé è sicuro del posto, mentre Dybala spinge per riprendersi una maglia da titolare. Davanti, nessun dubbio: sarà Malen il punto di riferimento offensivo, chiamato a guidare l’attacco giallorosso. (da Roma, Marco Campanella)