Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni: Palestra e CDK non si toccano, Raspadori scalpita

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta (Lunedì 27 aprile, ore 18.30, arbitra Sacchi, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Cagliari

Sfida incandescente in programma per il Cagliari di mister Pisacane che, lunedì, affronterà alla Unipol Domus l'Atalanta. Una gara complicata per i rossoblù che dovranno cercare di tenere a bada la Dea "infuriata" per l'uscita dalla Coppa Italia ai rigori. Salvo infortuni dell'ultima ora, la formazione titolare dovrebbe essere schierata in un 3-5-2. Caprile in porta, con davanti la difesa formata da Zé Pedro, Mina e Rodriguez. A centrocampo dovrebbero esserci Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho e Obert. La coppia d'attacco quasi sicuramente sarà formata da Esposito e Borrelli. (da Cagliari, Elena Accardi)

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta ora non può più sbagliare: l’eliminazione dalla Coppa Italia ha completamente ribaltato le carte in tavola, e per evitare di rimanere fuori da tutto servirà raggiungere almeno il 6° posto. Classico 3-4-2-1 per la squadra bergamasca. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Scalvini, Djimsiti e il solito ballottaggio tra Kolasinac e Ahanor; a centrocampo confermato il duo Ederson-De Roon; sulle fasce confermato Zappacosta, mentre vista l'assenza di Bernasconi si giocano una maglia Bellanova e Zalewski. Davanti De Ketelaere verrà schierato a destra, mentre a sinistra scalpita Raspadori. Al centro Krstovic è pronto a trascinare l’attacco. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)