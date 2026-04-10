Cagliari-Cremonese, le probabili formazioni: possibilità per Belotti a gara in corso

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cagliari-Cremonese (Sabato 11 aprile, ore 15.00, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Cagliari

Nuova finale per la salvezza per il Cagliari di mister Fabio Pisacane che domani scenderà in campo alla Unipol Domus contro la Cremonese. L'infermeria è sempre più vuota: oltre ai lungodegenti Felici e Idrissi, sarà assente anche Pavoletti per un problema al ginocchio. Tenendo contro dei recuperi, tornano ad essere tante le opzioni di formazione per l'allenatore dei sardi. Il modulo che probabilmente verrà utilizzato è il 3-5-2. Caprile certezza tra i pali. La difesa dovrebbe rivedere impegnati Zé Pedro, Mina e Dossena. Il centrocampo dovrebbe rivedere confermati Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano e Obert. Qualche incognita sulla coppia d'attacco: Esposito dovrebbe mantenere la titolarità e al suo fianco uno tra Kilicsoy, Borrelli e Folorunsho, con il secondo favorito. Possibilità per Belotti a gara in corso. (da Cagliari, Elena Accardi)

Come arriva la Cremonese

Sono quattro gli indisponibili nella rosa di mister Giampaolo (Vardy, Thorsby, Collocolo e Moumbagna), ai quali si aggiunge lo squalificato Maleh. Dunque, nel 4-4-2, davanti al portiere Audero spazio a Baschirotto e Luperto come centrali di difesa, coadiuvati da Terracciano e Pezzella sulle corsie. A centrocampo Payero sicuro del posto, con Bondo e Grassi che si giocano una maglia. Barbieri a destra (favorito su Zerbin e Floriani Mussolini) e Vandeputte a sinistra completano il reparto. Bonazzoli riferimento offensivo con Okereke.