Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: Conte inedito, McTominay e De Bruyne sulla trequarti

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cagliari-Napoli (Venerdì 20 marzo, ore 18.30, arbitra Mariani, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Cagliari

Il Cagliari di mister Pisacane si prepara per il match di stasera contro il Napoli alla Unipol Domus ma continua a rimanere orfano dei lungodegenti Borrelli, Felici, Belotti e Idrissi, ai quali si aggiunge lo squalificato Obert. Buone notizie dall’infermeria: tornano a disposizione Mina, Gaetano, Mazzitelli e Deiola. La formazione che scenderà in campo contro i partenopei dovrebbe rispecchiare il 3-5-2. Caprile certezza tra i pali. La difesa sembrerebbe vedere impegnati Zé Pedro, Mina e Dossena. Qualche ballottaggio a centrocampo dove quasi sicuramente ci saranno Zappa, Adopo, uno tra Gaetano e Deiola, con il secondo in pole position, Sulemana e Palestra esterno a sinistra. Per Folorunsho minutaggio a gara in corsa. Coppia d’attacco Kilicsoy-Esposito. (da Cagliari, Elena Accardi)

Come arriva il Napoli

Antonio Conte ritrova Stanislav Lobotka e pensa ad una formazione inedita per la sfida di oggi sul campo del Cagliari. La novità più significativa riguarda la trequarti, dove scalpitano McTominay e De Bruyne pronti a partire titolari alle spalle di Hojlund, a discapito di Alisson Santos pronto a subentrare. Nel 3-4-2-1 dovrebbe esserci Milinkovic-Savic tra i pali, protetto dal terzetto difensivo composto da Beukema, Buongiorno e Olivera. Sulle corsie spazio a Politano e Gutierrez (avanti nel ballottaggio con Spinazzola), con Gilmour e Lobotka in mezzo al campo a dettare ritmo e geometrie. Come si diceva, la vera novità è tutta sulla trequarti, dove il tecnico azzurro immagina un assetto ad altissimo tasso di qualità e inserimento: Kevin De Bruyne e Scott McTominay agiranno alle spalle di Rasmus Hojlund, riferimento offensivo del sistema offensivo di Conte. Anche Anguissa sarà pronto a dare un cambio a Lobotka nel secondo tempo. (da Napoli, Arturo Minervini)