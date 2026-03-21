Como-Pisa, le probabili formazioni: Diego Carlos supera Kempf, Perrone recuperato

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Pisa (Domenica 22 marzo, ore 12.30, arbitra Pairetto, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Como

Nove partite alla fine, il Como torna in campo e al Sinigaglia contro il Pisa. Fabregas apporterà qualche cambiamento in attacco, a partire dal ritorno di Douvikas dal primo minuto. Nico Paz è insidiato da Baturina, con il ritorno di Diao da titolare mentre Jesus Rodriguez dovrebbe posizionarsi largo a destra. Perrone è recuperato e sarà regolarmente al suo posto, con Da Cunha in vantaggio nel ballottaggio con Caqueret al suo fianco. In difesa non si tocca Ramon, dubbio Diego Carlos-Kempf con il brasiliano in risalita, a protezione di Butez. Sull’out destro largo a Van der Brempt, turno di riposo possibile per Smolcic, così come Moreno dal 1’ per Valle. (da Como, Yvonne Alessandro)

Come arriva il Pisa

Contro il Como, Hiljemark dovrebbe riproporre Nicolas tra i pali: il brasiliano ha ormai scalato le gerarchie e si è imposto come titolare. Davanti a lui è atteso il consueto terzetto difensivo formato da Canestrelli, Caracciolo e Calabresi. Sulle fasce tornerà con ogni probabilità Toure, mentre a sinistra è confermato Angori. In mezzo al campo, con Aebischer squalificato e Marin ai box, toccherà a Hojholt prendere in mano la regia, affiancato da Loyola. Sulla trequarti spazio ancora a Tramoni, insieme all’intoccabile Moreo, mentre in avanti – complice la squalifica di Durosinmi – sarà Stojlkovic a guidare l’attacco nerazzurro. (da Pisa, Davide Caruso)