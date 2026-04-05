Cremonese-Bologna, le probabili formazioni: torna Baschirotto, out Vardy. Cambiaghi in pole

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cremonese-Bologna (Domenica 5 aprile, ore 15.00, arbitra Abisso, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Cremonese

Giampaolo ritrova Baschirotto e Bondo, con quest'ultimo che torna dalla squalifica. Out Sanabria, che in Nazionale ha riportato una lesione muscolare a livello del bacino. Dunque, davanti al portiere Audero, difesa a quattro formata da Terracciano, lo stesso Baschirotto, Luperto e Pezzella. A centrocampo, sulle corsie Barbieri e Vandeputte, in mezzo Grassi e Maleh. In attacco ci sarà invece la coppia formata da Bonazzoli e Djuric, visto che Vardy sarà assente per un risentimento muscolare.

Come arriva il Bologna

In vista della trasferta di Cremona, in casa Bologna si deve capire se Italiano vorrà risparmiare i suoi titolarissimi in vista dell’andata dei quarti di finale di Europa League di giovedì o se invece vorrà rimettere un po’ di ritmo gara dopo la sosta Nazionali. In porta ci sarà ancora Ravaglia. In difesa possibile chance per Helland con Lucumì al suo fianco, mentre sugli esterni rientrerà De Silvestri ma sarà assente Lykogiannis (alle prese con una tendinopatia): dunque spazio a Miranda con uno tra Zortea e Joao Mario (il secondo favorito). In mediana difficile vedere in campo Moro (ultimo a rientrare dalla sosta) e Pobega (riaggregatosi al gruppo solo negli ultimi giorni dopo un guaio muscolare): ai lati di Freuler ci saranno quindi Sohm e Ferguson, anche se resta viva l’ipotesi di vedere Bernardeschi agire da mezzala destra. Davanti senza Odgaard reduce da un elongazione al retto femorale e Dallinga (tendinopatia), Castro sarà chiamato agli straordinari. Al suo fianco Orsolini e uno tra Cambiaghi e Rowe, con le quotazioni dell’azzurro in netta crescita data anche l’assenza di Dominguez. (da Bologna, Leonardo Nevischi)