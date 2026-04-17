Cremonese-Torino, le probabili formazioni: Bonazzoli-Okereke, D'Aversa costretto a cambiare

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cremonese-Torino (Domenica 19 aprile, ore 12.30, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Cremonese

Marco Giampaolo ritrova Collocolo e Thorsby, anche se entrambi dovrebbero partire dalla panchina. Il tecnico grigiorosso, davanti ad Audero, dovrebbe riproporre la linea difensiva vista a Cagliari: Terracciano e Pezzella terzini, Baschirotto-Luperto coppia centrale. Qualche novità a centrocampo: Barbieri si candida sull’out destro, nel solito triello con Zerbin e Floriani Mussolini, mentre a sinistra si va verso la conferma di Vandeputte. Ballottaggio Payero-Grassi per affiancare Bondo in mediana. In attacco non è al meglio Vardy: probabile conferma della coppia formata da Bonazzoli e Okereke.

Come arriva il Torino

D’Aversa è costretto a cambiare la difesa per la prima volta da quando è arrivato al Torino: a Cremona mancherà Ismajli e il candidato principale a sostituirlo è Maripan, pronto a giocare insieme a Coco ed Ebosse davanti a Paleari. A centrocampo ha funzionato l’esperimento Casadei-Gineitis e può essere riproposto, mentre sulle corsie laterali sono in vantaggio Pedersen e Obrador. Per l’attacco, invece, non ci sono grandi dubbi: sulla trequarti ci sarà capitan Vlasic, davanti il tandem Simeone-Adams. (da Torino, Emanuele Pastorella)