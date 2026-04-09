Crystal Palace-Fiorentina, le probabili formazioni: torna Dodò, in avanti Piccoli dal 1'

La Conference League torna ad appassionare tifosi e addetti ai lavori, con l’andata dei quarti di finale. Tra le sfide di maggior interesse figura senza dubbio Crystal Palace-Fiorentina: due squadre protagoniste fin qui di un percorso europeo da montagne russe (entrambe hanno avuto bisogno dei playoff per accedere agli ottavi), ma anche due serie candidate alla vittoria finale. Appuntamento alle ore 21.00 al Selhurst Park di Londra, dirige la sfida il Sig. Donatas Rumsas.

COME ARRIVA IL CRYSTAL PALACE – 3-4-2-1 da parte di Glasner, con Henderson tra i pali e davanti una linea difensiva composta da Richards, Lacroix e Canvot. In mezzo al campo Wharton e Hughes, con il numero 19 in ballottaggio con l’ex Lazio Kamada. Corsie esterne affidate a Munoz e Mitchell, mentre in avanti Sarr e Johnson dovrebbero agire alle spalle di Pino. In caso di impiego dal 1’ di Mateta, Pino scalerebbe sulla trequarti al posto di Johnson.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Solo un paio di cambi da parte di Vanoli, rispetto al 4-1-4-1 che ha iniziato l’ultimo match di campionato contro il Verona. Torna dall’inizio Dodò, in una difesa posta davanti a De Gea e completata da Pongracic, Ranieri e Gosens. Fagioli a dirigere la mediana, con Fabbian e Ndour qualche metro più avanti. Harrison e Gudmundsson saranno i giocatori esterni della linea a 4 che andrà a sostenere l’unica punta Piccoli.