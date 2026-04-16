Fiorentina-Crystal Palace, le probabili formazioni: Kean ancora out, gioca Piccoli

La Conference League manda in scena il ritorno dei quarti di finale, con Fiorentina-Crystal Palace tra le partite in programma. All’andata è finita 3-0 per le Eagles, quindi ai viola servirà una vera e propria impresa per passare il turno. Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dirige la sfida il Sig. Jesús Gil Manzano.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Per tentare la rimonta, Paolo Vanoli dovrà fare i conti assenze pesanti. Spiccano quelle di Dodò e Kean, il terzino è out per squalifica, mentre l'attaccante non ha preso parte all’allenamento di rifinitura e non ce l'ha fatta recuperare neanche per giocare una piccola porzione di partita. Nell’ormai consolidato 4-1-4-1 viola, Comuzzo verrà adattato a destra in una difesa posta davanti a De Gea e completata da Pongracic, Ranieri, e Gosens. Fagioli in mezzo al campo, con Mandragora e Ndour qualche metro più avanti. Harrison e Gudmundsson saranno i due esterni offensivi, mentre Piccoli fingerà da centravanti.

COME ARRIVA IL CRYSTAL PALACE – Glanser, visto l’ottimo risultato dell’andata, potrebbe confermare in blocco l’undici iniziale del Selhurst Park. Davanti a Henderson, linea difensiva a tre con Canvot, Richards e Lacroix. L’ex Lazio Kamada in mediana insieme a Wharton, con Munoz e Mitchell sulle corsie esterne. In avanti Mateta, supportato ai lati da Sarr e Guessand.