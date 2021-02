Fiorentina e la panchina del futuro. La Nazione: "Tra Sarri e Gattuso spunta Pippo Inzaghi"

Per Rocco Commisso si avvicina il tempo delle scelte. Quelle tecniche, che serviranno a plasmare il volto della nuova squadra: "Pima ci sarà un confronto con Prandelli - scrive La Nazione -, che ha il contratto in scadenza a fine giugno, poi Commisso deciderà il nome dell'allenatore della Fiorentina per i prossimi anni". Il quotidiano fa il nome di Gattuso come ipotesi alternativa, anche restano da monitorare le candidature di Sarri, De Zerbi e (un po' a sorpresa) di Pippo Inzaghi. I riflettori sono puntati anche sulla gestione dell'area tecnica: "Come per Prandelli - si legge - è normale che il primo interlocutore di Commisso sarà Daniele Pradè che potrà liberarsi dalla società viola con la fine di questa stagione". Due i possibili sostituti: Petrachi (c'è stata però una smentita) e Giuntoli.