Genoa-Sassuolo, le probabili formazioni: ecco Baldanzi dal 1', Grosso conferma l'attacco

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Sassuolo (Domenica 12 aprile, ore 12.30, arbitra Rapuano, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Genoa

Due cambi per mister Daniele De Rossi in vista della gara di domenica all’ora di pranzo contro il Sassuolo. La prima variazione è l’impiego di Baldanzi dal primo minuto al posto di Messias sulla trequarti insieme a Vitinha ad innescare Colombo. La seconda é l’utilizzo di Sabelli probabilmente a sinistra con Ellertsson sull’altro lato con Malinovskyi e Frendrup a completare il reparto di mediana. In difesa a protezione della porta di Bijlow si va verso la conferma del terzetto ormai collaudato Marcandalli, Ostigard, Vasquez. (da Genova, Andrea Piras)

Come arriva il Sassuolo

Dubbio modulo per Fabio Grosso, dipenderà tutto dalla presenza in campo dal 1’ minuto di Nemanja Matic: se ci sarà il serbo dall’inizio sarà 4-3-3, altrimenti potrebbe essere 4-2-3-1 con Volpato di nuovo trequartista. Per il resto formazione tipo con il ritorno di Muharemovic in difesa in coppia con Idzes, davanti al portiere Muric, e Walukiewicz e Garcia sulle fasce. A centrocampo, detto di Matic, nessun dubbio sulla presenza di Koné e Thorstvedt. Confermatissimi anche Berardi, Pinamonti e Laurienté in avanti. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)